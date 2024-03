The Voice Senior 4, stasera in tv la semifinale: le anticipazioni

Si avvia alla conclusione l'emozionante avventura televisiva di "The Voice Senior 4", il talent canoro condotto da Antonella Clerici, che sta catturando anche in questa edizione l'attenzione del pubblico. In onda oggi, venerdì 22 marzo. dalle 21.30 su Rai 1, la semifinale ci dirà i nomi dei talenti over 60 che si giocheranno la vittoria finale.

The Voice Senior 4 – Anticipazioni semifinale

La padrona di casa Antonella Clerici apre il sipario per la semifinale di "The Voice Senior", talent musicale dedicato agli over 60, arrivato quest'anno alla sua quarta edizione. In giuria, troviamo Loredana Berté, tornata in forma dopo un periodo di convalescenza, insieme a Gigi D’Alessio, Clementino e Arisa. I concorrenti avranno l'ultima occasione di esibirsi e convincere i giudici a far parte dei finalisti che si esibiranno nella puntata conclusiva di "The Voice Senior 4" il 5 aprile, dove sarà il pubblico a casa a decidere il vincitore tramite il televoto. Oltre alle performance dei concorrenti, ci saranno esibizioni dei coach e duetti con le loro canzoni più famose. prodotto da Direzione Intrattenimento Prime Time in collaborazione con Fremantle Italia, è basato sul format internazionale creato da John de Mol, questo talent mette in prima linea talenti che cercano rivalsa, altri che sognano il riscatto, altri ancora che perseguono il loro sogno da tanto tempo.

Concluse le Blind Auditions, la scorsa settimana i coach hanno scelto i migliori sei artisti del proprio team tra i dodici selezionati alle audizioni, per portarli alla fase dei Knockout in semifinale, in onda questa sera. Durante la semifinale, i 24 talenti rimasti si sfideranno nei Knock Out per determinare i dodici finalisti del programma. Le sfide vedranno tre concorrenti dello stesso team confrontarsi sul palco cantando il loro cavallo di battaglia, e alla fine il coach deciderà se far passare uno o due cantanti alla fase finale. Alla fine dei Knock Out, tre concorrenti per squadra accederanno alla finale.

La griglia dei semifinalisti è così composta:

Arisa: Elisabetta Candelieri, Annarita Delli Ponti Bartolomeo Iossa, Filippo Lico, Donatella Pandimiglio, Mario Rosini

Loredana Bertè: Sandro Bertoldini, Angelo Bini, Claudia Bruni, Gigi Cifarelli, Vittorio Centrone, Antonella Grattarola

Clementino: Vincenzo Biascioli, Gianluca Calzolari, Bernardo Lanzetti, Giuseppe Maragno, Ciro Sciallo, Sonia Zanzi

Gigi D'Alessio: Danilo Amerio, Paola Battistata, Marcello Domenichini, Benito Madonia, Luca Minnelli, Diana Puddu

Dove vedere The Voice Senior in tv e in streaming (22 marzo 2024)

La semifinale della quarta edizione di "The Voice Senior" va in onda oggi, 22 marzo 2024, a partire dalle 21.25 su Rai 1. Gli episodi dello show sono visibili anche - in live streaming e on demand - sulla piattaforma RaiPlay.

"The Voice Senior" va in onda ogni venerdì in prima serata su Rai 1, disponibile on demand su RaiPlay e visibile all'estero su Rai Italia. Durante la messa in onda su RaiPlay, sono disponibili i contenuti "on demand" come le esibizioni, gli interventi degli ospiti e i momenti più emozionanti, rendendo l'esperienza completa e accessibile a tutti.

