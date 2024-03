The Voice Senior: Angela Bini si commuove parlando di Mia Martini, Clementino: "La solitudine aiuta a essere vivi"

La quarta puntata di The Voice Senior, in onda l'8 marzo e condotta da Antonella Clerici, vede il ritorno dei giudici Clementino, Gigi D'Alessio e Loredana Bertè e Arisa per proseguire lo step delle Blind Audition. La prima candidata è Angela Bini, una donna di 65 anni che viene da Trani, in Puglia, e racconta uno dei momenti più bui della sua vita, dove la solitudine l'aveva travolta.

Angela ricorda Mia Martini e racconta la solitudine

Angela Bini si definisce un’artista dello sport perché è un'insegnante di educazione fisica. Ha aperto una scuola di danza e pattinaggio e messo al mondo 4 figli che sono la ragione della sua vita e "la spiegazione che cerco di darmi a un matrimonio che è saltato dopo quasi 32 anni. Terribile". "Forse se fossi stata solo casalinga non ce l’avrei fatta. Sapendo che c’erano tanti bambini in palestra che mi aspettano, ho messo da parte quel dolore e l'ho trasformato", prosegue la donna che descrive gli anni della fine del matrimonio un "blackout totale". La musica è poi tornata nella sua vita grazie al fatto di aver sentito cantare mia figlia. Così si è risvegliato in lei questo sogno.

Sul palco di The Voice Senior Angela si esibisce sulla note di "Sono solo parole", convincendo Arisa, Gigi D'Alessio e Loredana Bertè, la quale le chiede: "Come mai hai scelto questo pezzo?" La nuova concorrente risponde: "Mi rappresenta, le parole che dovrebbero far comunicare due persone a volte creano muri altissimi e restano solo parole". Arisa è diretta: "Ti sei lasciata?" "Sì, dopo tanti anni. Sono commossa, anche perché il seguito della canzone dice che il tempo mi ha cambiata, ma dentro sei sempre quella ragazzina che sogna e io oggi non riesco a credere di essere qui", dichiara Angela. Gigi D’Alessio capisce il suo dolore: "La vita non ha programmi, io nella musica ho trovato la cura per tutti i dolori, ed è l'augurio che faccio anche a te, che la musica possa essere la cura per i tuoi dolori".

Angela racconta di come ha vissuto il periodo buio ma anche del modo in cui ne è uscita: "Da piccola ascoltavo canzoni che poi ho fatto sentire anche alle mie figlie e mi sono ritrovata molto in una canzone di Mia Martina, "Sola", e ho capito che la solitudine ce la creiamo noi, perché la solitudine la provi quando ti senti solo dentro. Adesso mi sono presa per mano, cammino e volo". "La solitudine aiuta a essere vivi. Molte volte siamo costretti a stare soli anche per vivere la vita, quindi dobbiamo riuscire a superare questo step: noi siamo più forti", conclude Clementino.

La scelta di Angela

Dopo la performance, Angela è chiamata a scegliere il suo coach e appare sicura della sua scelta: "Loredana, ti amo". Quando la concorrente lascia lo studio, Clementino torna a parlare della solitudine con i colleghi: "Tanta intensità. A noi vedono tutti felici, ma anche noi abbiamo questi momenti di solitudine che ci riportano con i piedi per terra e fanno capire che siamo vivi. Spesso se non la senti è perché non ci sei più". Arisa commenta: "Pensa il navigatore come si sente solo visto che parla da solo tutto il tempo".