The Voice Senior, Antonello Tonna racconta il dramma della Costa Concordia: "Salvo grazie alla musica"

Durante la quarta puntata di The Voice Senior, il programma musicale condotto da Antonella Clerici e in onda su Rai Uno venerdì 8 marzo, assistiamo alla storia di Antonello Tonna, sopravvissuto al naufragio della nave in cui suonava il piano e cantava per lavoro, la Costa Concordia. Dopo l'esibizione sulle note di "Piazza Grande" (Lucio Dalla), l'uomo racconta il tragico evento e come è riuscito a salvarsi da morte certa grazie a una canzone e alla forza nelle braccia.

Il dramma della Costa Concordia

Nel video introduttivo Antonello Tonna racconta il dramma vissuto la sera del 13 gennaio 2012 sulla nave Costa Concordia: "Nel 2000 mi sono arrivate delle proposte per lavorare sulle navi da crociera. Il 13 gennaio del 2012 avevo finito il mio set musicale alle 21:20. Un quarto d'ora dopo sentiamo un rumore fortissimo di acciaio, al quale sono seguiti il blackout delle luci, i sette fischi brevi e uno lungo che significa 'emergenza'. La nave ha cominciato a piegarsi, sotto di me vedevo l'acqua che saliva. Con me c'era il mio amico batterista, eravamo a braccetto. Ad un certo punto io mi sono buttato e in seguito ho saputo che lui era rimasto lì. L'hanno trovato sulla nave dopo due mesi. Aveva 30 anni. Indossavo il vestito elegante, la cravatta, e quella sera ho iniziato a nuotare piano piano e infine sono arrivato all'Isola del Giglio. Voglio ricordare qua le 32 persone che purtroppo non ci sono più. Dopo la tragedia ho capito che è molto importante cercare di nutrirci delle cose belle che ci dà la vita, mettendo da parte la negatività".

La reazione dei coach

Dopo l'esibizione di "Piazza Grande", Antonello svela ai giudici la sua storia e il fatto di essersi salvato grazie alla musica: "Io ero sulla Costa Concordia. Lo dico perché la musica mi ha aiutato. Per salvarmi mi sono dovuto buttare nel mare e nuotando piano piano, mi ripetevo: 'Devo stare calmo'. Mentre nuotavo è accaduto un fatto pazzesco: mi è venuta in mente una canzone che avevo suonato durante il turno di lavoro sulla nave e questo mi ha rasserenato. Ho nuotato ancora più lentamente, raggiunto l'isola del Giglio e mi sono salvato". Clementino si commuove: "Che storia incredibile. Grazie per averlo raccontato, è importantissimo". Infine, il concorrente lo ringrazia e svela di apprezzare ancora di più la vita dopo quel terribile evento. La scelta di Antonello ricade su Gigi D'Alessio.