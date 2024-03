The Voice Senior, Arisa è una fan di Donatella Pandimiglio: "Sei un dono"

Durante la semifinale di The Voice Senior, in onda su Rai1 venerdì 22 marzo e condotta da Antonella Clerici, a emozionare ancora una volta è Donatella Pandimiglio, forse la concorrente più brava di questa edizione del talent show e membro del team di Arisa, la quale apprezza particolarmente la sua esibizione sulle note di "The Way We Were" di Barbra Streisand. Vediamo insieme come commenta l'artista lo spettacolo proposto dalla concorrente e cosa accade a fine performance, ovvero chi è l'ultimo finalista della squadra.

L'esibizione di Donatella Pandimiglio e la scelta di Arisa

L'attrice di teatro, che ha recitato al fianco di Gigi Proietti per ben 20 anni, sale sul palco di The Voice Senior e con la sua intensa e cristallina voce canta "The Way We Were", parte della colonna sonora del film cult "Come eravamo", e convince pubblico e coach, con Arisa che durante la performance non può far altro che lanciare segnali di apprezzamento e meraviglia attraverso inequivocabili movimenti delle braccia, alzandole al cielo come a ringraziare per cotanto talento.

A fine spettacolo non solo applausi, ma anche tanti complimenti da parte della cantante de "La notte": "Donatella è una star, sei un dono. Ti ascolterei tutta la sera, vorrei venire a tutti i tuoi concerti. Sono una tua fan". La sfida vedeva protagonisti Donatella, Elisabetta Cancellieri con "E penso a te" di Lucio Battisti e Mogol, e Filippo Lico, esibitosi con "Guarda che luna", ma Arisa sceglie di portare con sé in finale la voce che più l'ha convinta: "Grazie a tutti di essere qui, ma io devo scegliere Donatella Pandimiglio". Insomma, l'attrice è l'ultima finalista del team di Arisa, che comprende anche Bartolomeo Iossa e Mario Rosini.