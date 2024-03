The Voice Senior, Clementino con la cresta: "Sono il bodyguard di Loredana Bertè"

Durante la semifinale di The Voice Senior, in onda venerdì 22 marzo su Rai1, assistiamo nei primi 5 minuti a un colpo di scena mica da poco. Quando Antonella Clerici presenta i coach (e in seguito i loro team), Clementino entra in studio con una cresta nera in testa, addominali scolpiti e muscoli molto sviluppati, che la conduttrice tasta a dovere prima di fare una domanda semplice la cui risposta è esilarante.

Cosa è successo

È tempo di semifinale a The Voice Senior e i concorrenti sono pronti a dimostrare ancora una volta di essersi meritati un posto nel programma. Dopo l'anteprima di qualche minuto, con questi ultimi al centro del palco che urlano insieme il motto di Antonella Clerici prima del lancio della pubblicità, è il momento di presentare i coach del talent show. Quando viene introdotto Clementino, la sua entrata è di grande effetto: il giudice propone un look alquanto nuovo ed esilarante, fatto di cresta nera, occhiali da sole da vero duro e un costume che mostra una forma fisica scolpita che in realtà non appartiene al rapper (ma dettagli). Una volta entrato, Antonella Clerici commenta: "Tu chi saresti?", e lui risponde: "Il bodyguard di Loredana Bertè".

Clementino è Johnny Bravo

Sui social impazzano i commenti, ma quello più divertente arriva dalla pagina ufficiale di The Voice Senior: "Da bodyguard di Loredana a Johnny Bravo è un attimo". In effetti, a livello di muscoli e aspetto i due si somigliano molto, anche se il personaggio del cartone animato è biondo e senza cresta, per quanto riguarda la corporatura non possiamo che dare ragione al tweet.