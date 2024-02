The Voice Senior, Clementino in lacrime per la storia di Pino Maragno. Le squadre alla fine della seconda puntata

Uno dei cantanti over che si sono messi in gioco nella seconda puntata delle blind auditions di The Voice Senior 2024, è stato il signor Giuseppe, detto Pino, Maragno, arrivato nel talent guidato da Antonella Clerici per cercare di convincere i coach a prenderlo in squadra. Pino è un grande fan di Elvis Presley di cui replica look e movenze, ma sul palco si porta anche un passato difficile legato alla dipendenza dal gioco, da cui è uscito, racconta, proprio riscoprendo la passione per la musica. Canta Suspicious Mind. Anche per lui si girano tutti e quattro i coach, colpiti dalla sua voce piena e avvolgente. Quando Arisa gli chiede cosa significa per lui essere a The Voice, lui risponde con grande sincerità e visibilmente emozionato: "Non riesco nemmeno a dirlo", poi racconta i suoi otto anni, difficili, "senza musica", schiavo del vizio del gioco. I coach apprezzano questa confessione e tutti hanno belle parole di stima per Pino che dice: "E' già una grande cosa per me essere qua". Ma quale tra i quattro coach sceglierà? Lui punta il dito verso Clementino e, rimanendo nel personaggio dice: "I want you!"

Clementino è felicissimo di essere stato preferito da questo cantante over, ma soprattutto è veramente molto colpito dalla sua storia e commentandola, si commuove fino alle lacrime: “In questi casi un’intera famiglia vede una persona che si sta distruggendo, ed è brutto”, dice con la voce spezzata dall’emozione. “ Ho conosciuto tanti ragazzi distrutti dalla droga, distrutti dal gioco d’azzardo, distrutti da un qualcosa che poi in realtà puoi coprire in altri modi, specialmente quando credi che tutto sia finito, basta che guardi in alto e c’è una stella che ti protegge” conclude tra le lacrime.

Dopo questo momento di riflessione le blind auditions continuano e a convincere i coach è anche Antonella Cleuzot Clementi, una donna che da giovane ha mollato il posto fisso per vivere di arte, con tutto quello che ne consegue, ma farebbe di nuovo la stessa scelta. Canta La vie en rose e, per l’ennesima volta, nell’arco della serata, si girano tutti e quattro i coach. Alla fine, la signora Clementi sceglie Loredana Bertè.

Gabriella Ferlito, invece, è una badante che viene dalla Sicilia, da Melilli, cantava in campagna da bambina, ma poi ha smesso e ha ripreso qualche anno fa, e arriva nello studio The Voice Senior per cantare Sei nell’anima di Gianna Nannini, e finisce cantando in lacrime per la grande emozione. Entra nella squadra di Arisa.

Altra voce potente della serata è quella di Leonardo Dotto de’ Dauli, un uomo che ha molto viaggiato e molto vissuto, sposato quattro volte, ma ancora legato solo a quella che definisce la “quinta moglie”: la musica. Canta Two of us, non si gira nessuno, ma Clementino decide di dargli la sua seconda chance, quindi tornerà ad esibirsi nelle prossime blind. Per Francesco Scarcelli, speaker e conduttore, autore dell’inno della Lazio Non mollare mai. A The Voice Senior canta Perdere l’amore. Entra nella squadra di Clementino.

Luisa Capaccioli, invece è un’ex campionessa di softball che ha iniziato a cantare a 56 anni. A The Voice canta Hit the road Jack. Anche per lei si girano in quattro. Lei sceglie Loredana Bertè.

“Quando credi che tutto sia finito, basta che guardi in alto e c’è una stella che ti protegge.” 🥹❤️‍🩹 #TheVoiceSenior pic.twitter.com/Vr6oT6PDlg — The Voice Of Italy (@THEVOICE_ITALY) February 23, 2024

The Voice Senior: le squadre dopo la seconda puntata di blind auditions

Squadra di Gigi D’Alessio

Paola Battistata

Minnie Lo Strazio

Roberto Catanzaro

Filippo Lico

Diana Puddu

Squadra di Loredana Bertè

Lemuri Visionario (Vittorio Centrone)

Antonietta Grattarola

Antonella Cleuzot Clementi

Luisa Capaccioli

Squadra di Arisa

Mario Rosini

Bartolo Iossa

Gabriella Ferlito

Squadra di Clementino