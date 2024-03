The Voice Senior: i primi concorrenti in finale e gli eliminati della manche iniziale

A The Voice Senior le sorprese non mancano mai, ma questa sera - venerdì 22 marzo - i 24 concorrenti in gara sono chiamati a darsi da fare per conquistare i propri coach sin dall'inizio, perché nella manche iniziale vengono decretati subito i primi eliminati e i primi finalisti. Vediamo insieme chi è ancora in corsa per il momento e chi invece deve abbandonare subito il talent show.

I primi finalisti di The Voice Senior

I team in competizione sono 4, ma nella prima manche si esibiscono solo 3 concorrenti per ogni squadra. I primi a mostrare il proprio talento, per la squadra di Gigi D'Alessio, sono Benito Madonia, Paola Battistata e Diana Puddu. A volare in finale sono il primo - dopo essersi esibito sulle note di "Let It Be" - e Diana, meravigliosa nella sua interpretazione di "Un'Emozione da poco" (di Anna Oxa) e la prima scelta del cantante napoletano. Quindi Paola ("C'era un ragazzo che come me amava i Beatles e i Rolling Stones") è eliminata: "È stata un’esperienza unica e vi ringrazio di cuore di avermi dato questa possibilità", dice prima di lasciare il palco.

Prima di scegliere i finalisti, però, Gigi D'Alessio fa un discorso che lascia Clementino nel dubbio. Il cantante afferma: "Noi gli diamo la canna da pesca, ma a pescare il pesce da farci mangiare vanno loro". Il rapper chiede spiegazioni, dicendo di essersi un po' perso nelle parole finali: "L'ultima frase era bella ma mi sono perso", e Gigi spiega: "Noi gli abbiamo dato la canna da pesca, che è The Voice, e loro hanno pescato le emozioni e ce le hanno regalate"

Per il team di Arisa scendono in campo Bartolomeo Iossa con il celebre brano "A mano a mano", Annarita Delli Ponti con "Fortissimo" di Rita Pavone e Mario Rosini sulle note di "In assenza di te" di Laura Pausini. A vincere il posto in finale sono i due uomini. Ricordiamo che D'Alessio in un momento precedente ha commentato: "Porterei Mario perché ha dimostrato tanta umiltà" (ed è vero). Per quanto riguarda il team di Loredana Bertè, la sfida è tra Claudia Bruni ("Volami nel cuore"), Lemuri il Visionario (Vittorio Centrone) con la potente versione di "The Power of Love", e Angela Bini con "Come si cambia" di Fiorella Mannoia, che a fine esibizione afferma: "Loredana, sei stata parte del mio cambiamento con questa canzone". Alla fine l'artista porta in finale Vittorio e Claudia, ma Angela la prende con maturità: "Porto con me un bagaglio di grandissime emozioni che trasmetterò alle mie allieve". La Bertè si emoziona: "Grazie, sei un esempio".

E il team di Clementino?

Non manca infine il team di Clementino, con Pino Maragno che dà subito grande prova di sé esibendosi sulle note di una delicata versione de "L'emozione non ha voce" di Adriano Celentano. La standing ovation del pubblico dice già tutto, ma anche lo stesso rapper si complimenta: "Ti devo ringraziare per l'emozione che ci ha dato, ma anche per l'allegria che hai trasmesso". Quando sul palco arriva Sonia Zanzi il palco si infiamma e gli applausi successivi proseguono per un tempo indefinito. Anche il rapper rimane sorpreso per la sua performance: "Sei unica, tuo figlio deve pensare che ha una mamma che è grande, deve essere orgoglioso di te", dice a Sonia. Ciro Sciallo invece canta un "pezzo della tradizione francese"(il rapper ha sempre voglia di scherzare): "Luna Rossa" di Renzo Arbore. In finale ci arrivano Pino e Sonia, mentre Ciro - l'amico di Gigi D'Alessio - resta fuori dalla gara.