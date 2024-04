The Voice Senior, riassunto puntata 5 aprile: le esibizioni e le gag dei coach

Nel corso della finale di The Voice Senior, in onda su Rai1 venerdì 5 aprile e condotta da Antonella Clerici, assistiamo alle emozionanti esibizioni dei finalisti del programma che vede come coach Gigi D'Alessio, Arisa, Clementino e Loredana Bertè, tutti protagonisti di gag e video esilaranti e coinvolgenti.

Ricordiamo che il team di Loredana Bertè include Vittorio Centrone (in arte Lemuri il Visionario), Claudia Bruni e Sandro “Red” Bertoldini; nella squadra di Gigi D’Alessio sono presenti Diana Puddu, Luca Minnelli e Benito Madonia; in quella di Clementino ci sono Sonia Zanzi, Giuseppe Maragno e Gianluca “John” Calzolari; mentre Bartolomeo Iossa, Donatella Pandimiglio e Mario Rosini compongono il team di Arisa.

Il riassunto della finale del 5 aprile di The Voice Senior 2024

La puntata si apre sulle note di "Uomini Soli", cantata dai finalisti di The Voice Senior, i quali si uniscono ai Pooh nel momento in cui salgono sul palco come super ospiti, proponendo due brani celebri: "Pensiero" e "Chi fermerà la musica". Subito dopo iniziano le esibizioni dei concorrenti, a partire da Claudia Bruni con "Pensiero stupendo" di Patty Pravo. "Tutto ciò che aveva mia madre l’ha trasmesso a me, lei mi sta guidando", dice quest'ultima prima di dedicare la performance a tutta la famiglia.

Le canzoni dei concorrenti:

Claudia Bruni canta "Pensiero stupendo" di Patty Pravo;

Bartolomeo Iossa canta "Mi manchi" di Fausto Leali;

Sonia Zanzi canta "The Best" di Tina Turner;

Luca Minnelli canta "Caruso" di Lucio Dalla;

Diana Puddu canta "È tutto un attimo" di Anna Oxa;

Vittorio Centrone canta "With or Without you" degli U2;

Donatella Pandimiglio canta "Vorrei che fosse amore" di Mina;

Gianluca John Calzolari canta "Certe notti" di Ligabue;

Sandro Red Bertoldini canta "Highway to hell" dei AC/DC;

Benito Madonia canta "Quando" di Pino Daniele;

Giuseppe Maragno canta "It’s not unusual" di Tom Jones;

Mario Rosini canta "Ho amato tutto" di Tosca.

Dopo aver sentito i 12 concorrenti cantare, tutti bravissimi, il pubblico a casa, tramite il televoto, sceglie i quattro finalisti che devono tornare sul palco e interpretare il loro cavallo di battaglia. I 4 super Senior della finalissima sono Sonia Zanzi, Mario Rosini, Diana Puddu e Luca Minnelli. Nessuno del team di Loredana Bertè viene scelto dai telespettatori.

I Cavalli di Battaglia:

Luca Minnelli porta "Con te partirò" di Andrea Bocelli;

Sonia Zanzi porta "Bette Davis Eyes" di Kim Carnes;

Mario Rosini porta "In assenza di te" di Laura Pausini;

Diana Puddu porta "Ti sento" dei Matia Bazar.

A vincere la quarta edizione di The Voice Senior è Diana Puddu.

Le gag dei coach

Infine, ricordiamo le gag che vedono protagonisti i coach: alla più rock di tutti Clementino - insieme agli altri giudici - ruba il libretto rosso della cantautrice per poi scoprire in diretta che è un fake, mentre Arisa viene accusata di ipnotizzare fan, coach e Antonella Clerici perché molti partecipanti alle Blind Auditions hanno scelto lei senza nemmeno ascoltare le arringhe di rito. Non solo, perché i giudici presentano anche una sorta di rivista simile a Chi dedicata ai fatti di The Voice, tra cui viene citato anche il presunto flirt tra Arisa e Clementino, con la prima che invita i fan a leggere quelle pagine per saperne di più.