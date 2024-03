The Voice Senior, Gigi D'Alessio chiede a Ciro Sciallo di non sceglierlo: "Diranno che sei in finale perché siamo amici"

Durante la puntata di The Voice Senior, in onda su Rai1 venerdì 8 marzo e condotta da Antonella Clerici, Gigi D'alessio trova di fronte a sé, come concorrente, un grande amico, Ciro Sciallo, e dà a quest'ultimo un consiglio che gli fa onore ed è volto a proteggerlo dalle malelingue. Scopriamo insieme cosa succede durante la diretta e come reagiscono gli altri coach in gara, ma soprattutto qual è la scelta finale del diretto interessato: è Gigi D'Alessio o un altro giudice da lui apprezzato il suo coach?

Gigi D'Alessio: "Ciro è un mio amico"

Dopo l'omaggio di Ciro Sciallo al compianto Pino Daniele (tra l'altro la voce è molto simile a quella dell'artista), è Gigi D'Alessio a prendere la parola: "Con il permesso di tutti, parlo io. Lo conosco, è un amico mio da tanti anni e vi giuro che non mi ha detto che sarebbe venuto a The Voice Senior. Non lo catalogo un uomo che ha già fatto sessant'anni. Quando l'ho sentito cantare, mi sono detto: 'Ma è possibile?' Poi mi sono girato ed era lui. La mia onestà è dirlo, dovevo fare questa premessa". Ciro commenta le sue parole: "Ho deciso di non dirtelo per una questione di serietà. L'anno scorso, ma anche l'altro anno ancora mi è piaciuto molto. È unìoccasione per rimettersi in gioco, anche se non ne sono mai uscito da questo 'gioco'" D'Alessio aggiunge: "Però non sei nemmeno stato gratificato, quindi può darsi che questa sia un''opportunità importante".

La scelta

In seguito Clementino gli chiede "come mai hai scelto un pezzo di Pino Daniele" e Sciallo risponde: "Un po' di anni fa io e Gigi ci sentimmo al telefono e gli chiesi chi fossi. Lui rispose: 'O sei Ciro o sei Pino Daniele'. Io non ho mai cantato i suoi brani proprio perché qualcuno poteva pensare che volessi scimmiottare Pino Daniele. Questo pezzo l'ho imparato per l'occasione" A questo punto D'Alessio gli dà il famoso consiglio: "Io ho dichiarato che siamo amici. Siccome penso che la vita artistica con te è stata ingiusta, quando scegli devi fare una cosa importante: non devi scegliere me, perché se lo fai e per meriti arrivi in finale poi diranno che hai raggiunto quel traguardo in quanto sei mio amico". Ciro si commuove ascoltando le sue parole e alla fine decide di affidarsi a Clementino, rapper napoletano.