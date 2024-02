The Voice Senior, in corsa anche gli autori de La Manopausa della Signora Coriandoli: le squadre dopo la prima puntata

Continuano le selezioni alla cieca della nuova edizione di The Voice Senior. Provano a giocarsi le loro carte nel talent per voci over guidato da Antonella Clerici anche Gianfranco e Andrea. Torinesi, sono cresciuti nella stessa via, e si facevano chiamare anni fa il km 1, oggi invece usano i loro cognomi Grottoli e Vaschetti, e sono autori da quarant’anni. Hanno scritto molte canzoni dello Zecchino d’oro, ma anche brani come La Menopausa della Signora Coriandoli, o la sigla di E’ sempre mezzogiorno, il programma quotidiano di Antonella Clerici, ma hanno creato anche per grandi interpreti. Il loro stile è leggero e scanzonato e cantano infatti la Canzone Intelligente di Cochi e Renato. Si girano tutti, Clementino li invita a cantare con lui Jannacci, Vengo anch’io. E proprio sul rapper napoletano cade la loro scelta come capo squadra.

Ma le sorprese sono state veramente tante durante tutta la serata, come quella fatta a Vittorio Centrone, un artista che dice di amare la malinconia. Pugliese di nascita, ma cresciuto a Pordenone, vive da vent’anni a Roma, e si esibisce con il nome d’arte Lemuri Visionario, un vero e proprio alter ego. Nel 2004 la sua voce finì in una canzone dance famosissima in romeno, Dragostea tin dei, un vero tormentone. Lemuri Visionario entra nello studio di The Voice, look studiatissimo e trucco bizzarro che definisce “segni che mi permettono di entrare nel mio inconscio per arrivare al cuore delle persone”. L’alter ego, il trucco, l’attitudine, non si può non pensare a David Bowie e infatti, Lemuri Visionario intona Heroes, e la prima a girarsi è Loredana Bertè, seguita da tutti gli altri. Finita la performance la Bertè è entusiasta e grida: “E’ una vita che t’aspetto!” Ma prima di decidere in quale squadra andrà a finire l’eclettico Vittorio c’è una super sorpresa per lui. Antonella Clerici fa infatti entrare la cantante di Dragostea tin dei, e con Vittorio cantano, a 20 anni di distanza, questo grande successo facendo ballare tutto lo studio. Finito di cantare lui dice: “Pensavo di emozionarmi a The Voice, ma così non avrei creduto”. Poi i quattro giudici “se lo litigano”, e vince Loredana Bertè.

Alla fine della prima serata delle blind auditions di The Voice Senior 2024, ecco come sono composte le squadre dei quattro coach:

Squadra di Gigi D’Alessio

Paola Battistata

Minnie Lo Strazio

Squadra di Loredana Bertè

Lemuri Visionario

Antonietta

Squadra di Arisa

Mario Rosini

Bartolo Iosta

Squadra di Clementino

Sonia Davies

Vincenzo

Gianfranco e Andrea