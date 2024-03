The Voice Senior: l’incredibile aneddoto di Loredana Bertè su McEnroe e le squadre alla fine della terza puntata

Tante grandi voci sono passate nella terza serata di blind auditions della quarta edizione di The Voice Senior 4 e alcune non del tutto sconosciute, come quella di Massimiliano Rigacci conosciuto come Max De Palma, che aveva già lavorato come musicista in una Domenica In di vent’anni fa insieme ad Antonella Clerici ha cantato Disperato di Marco Masini ed è finito nella squadra di Arisa.

Ripescaggio fortunato per Leonardo Dotto de’ Dauli, a cui Clementino ha dato una seconda chance. Questa sera canta Joe Cocker e, a differenza della prima esibizione quando non si girò nessuno, questa volta fa poker: tutti e quattro i coach lo vogliono. Lui sceglie Celementino.

Arriva poi a The Voice l’ipnotista Benito Madonia, 70 anni che canta Alleria di Pino Daniele. Si girano anche per lui tutti e quattro, lui sceglie Arisa.

Roberto Testini ha 61 anni e una passione per la chitarra e canta un brano del suo idolo, che ha anche conosciuto, Carlos Santana, Corazon Espinado. La prima a girarsi è Loredana Bertè, poi tutti gli altri, ma è la sua scelta è proprio la Bertè, felicissima di accogliere in squadra Roberto.

Le audizioni sono finite, ma ispirata dall’esibizione di Roberto, la cantante svela un aneddoto incredibile, “Quando ero sposata con Borg, quando andavamo in giro per le sue esibizioni volevano sempre lui e McEnroe, quindi viaggiavamo insieme. McEnroe lasciava tutte le racchette e si teneva la chitarra con un'amplificatorino e suonava per tutto il viaggio. Una volta eravamo al Madison Square Garden dove c’era Santana in concerto la sera. Si sono messi d'accordo, hanno finito presto e poi lui ha detto: “Vabbè senti, prendo la chitarra e salgo sul palco. Io gli chiedo: “Ma Santana lo sa?” “No”, mi ha risposto John, poi è salito sul palco, Santana l’ha visto, si è fatto una risata pazzesca, l'ha presentato a tutti e sono andati avanti per tre ore a suonare”. Gli altri coach sono sbigottiti e incantati dall’incredibile storia raccontata come fosse la cosa più normale del mondo, e Arisa esclama: “Loredana sei mastodontica!”, poi chiede: “Ma riuscivi a essere te stessa, davanti a persone così? Non ti sentivi in imbarazzo?” E la Bertè non ha dubbi: “Sì, erano in imbarazzo loro!” Si chiude così la terza puntata delle blind auditions di The Voice Senior.

The Voice Senior: le squadre dopo la terza puntata di blind auditions

Ed ecco, finora, i componenti delle squadre dei quattro coach:

Squadra di Gigi D’Alessio

Paola Battistata

Minnie Lo Strazio

Roberto Catanzaro

Filippo Lico

Diana Puddu

Danilo Amerio

Massimo Malfatti

Squadra di Loredana Bertè

Lemuri Visionario (Vittorio Centrone)

Antonietta Grattarola

Antonella Cleuzot Clementi

Luisa Capaccioli

Sandro Bartolini, detto Red

Roberto Testini

Squadra di Arisa

Mario Rosini

Bartolo Iossa

Gabriella Ferlito

Antonio Martini

Elisabetta Candelieri

Donatella Chiabrera

Max De Palma

Benito Madonia

Squadra di Clementino