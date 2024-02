The Voice Senior, Patty Pravo alle blind auditions: “Mi sgamano subito”, poi la grande voce di Diana Puddu stupisce tutti

Uno scherzo che è durato pochi secondi come la sua protagonista aveva previsto. Antonella Clerici ha invitato Patty Pravo a sottoporsi alle blind auditions di The Voice Senior nella puntata di venerdì 23 febbraio, per vedere se i quattro coach avrebbero riconosciuto una delle voci più inconfondibili della musica italiana. La cantante, prima di salire sul palco dice alla conduttrice, con grande lungimiranza: “Secondo me mi riconoscono: me mi sgamano subito”…E infatti, pochi secondi dopo aver iniziato a cantare Dimmi che non vuoi morire, Clementino, Gigi D’Alessio, Arisa e Loredana Bertè sono già tutti e quattro girati.

La prima a riconoscere la collega è Loredana Bertè che, quando finisce di cantare la va ad abbracciare. Antonella Clerici coglie al volo l’occasione: “visto che vi baciate e siete amiche perché non cantate insieme?”, la Bertè accetta entusiasta: “Mi inviti a nozze! Lei ha dato le chiavi di casa a un’intera generazione”, e la collega le risponde: “E tu ne hai approfittato!” e parte il duetto su Oggi qui, domani là, che secondo Gigi D’Alessio rimarrà nelle Teche Rai.

La cantante saluta i colleghi, con particolare entusiasmo per Clementino: “Tu sei troppo forte”. Poi, come di consueto, l’artista protagonista dello scherzo, rimane per ascoltare la blind audition successiva. Arriva dalla Sardegna la bellissima voce di Diana Puddu che canta in modo eccezionale Ti sento dei Matia Bazar, incantando tutti e quattro i giudici, addirittura Gigi D’Alessio blocca Loredana Bertè (e Patty Pravo) che è seduta con lei. Tanto ci tiene ad avere in squadra un talento così evidente. La casalinga si prende i complimenti unanimi, entusiasti di tutti. E con Arisa improvvisa un duetto di pochi secondi ma veramente bellissimo. Tutti cercano di convincerla ad entrare nella loro squadra, a vincere è Gigi D’Alessio: “A te non serve una cantante, ti serve un musicista che si mette a tua disposizione. Io aspettavo la voce che mi arriva dritta al cuore ed è arrivata”. E ancora, “Lei è The Voice, basta!”

Diana Puddu ha toccato delle note altissime e anche i nostri cuori con “Ti Sento” dei Matia Bazar a #TheVoiceSenior 🎤 pic.twitter.com/tbVGg5Kjag — The Voice Of Italy (@THEVOICE_ITALY) February 23, 2024