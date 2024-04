The Voice Senior: i Pooh infiammano il palco con i finalisti: "Finché si sogna non si invecchia"

Grande apertura per The Voice Senior, in onda su Rai1 venerdì 5 aprile e condotto da Antonella Clerici: i concorrenti finalisti, seduti sulle sedie poste a destra del palco, si alzano in piedi e danno vita a uno spettacolo vivo e intenso, cantando una strofa ciascuno della canzone "Uomini Soli" e meritandosi tutti gli applausi che il pubblico dedica a loro durante e dopo l'esibizione, quando sul palco arrivano i Pooh: Roby Facchinetti, Dodi Battaglia, Red Canzian e Riccardo Fogli.

I Pooh super ospiti della finale

Dopo l'emozionante esibizione dei concorrenti di The Voice Senior, a infiammare il palco ci pensano i Pooh, che al centro della scena mettono in piedi uno spettacolo di voci e suoni unico e di forte impatto visivo, dove le luci illuminano i loro volti e l'energia non manca. Da "Uomini e Soli", la cui profondità intrinseca è resa benissimo dai concorrenti, a "Pensiero" e "Chi fermerà la musica", due brani che rappresentano parte della storia della musica italiana, come del resto la band che li canta: l'opening è da standing ovation, in particolare nel momento in cui il gruppo viene raggiunto dai finalisti e tutti insieme interpretano l'ultimo brano citato. A questo punto il pubblico si lascia andare a un fragoroso applauso, mentre Antonella Clerici ringrazia i Pooh per la presenza.

Red Canzian, dopo gli applausi meritati, commenta l'ospitata nel programma affermando prima di aver "visto tutte le puntate", e poi elogiando la giuria, che considera davvero "eccezionale, piena di anima e di cuore". "Voi li aiutate a raggiungere i loro sogni non per qualche anno ma per una vita intera. Si sentiranno re e regine per una sera. Aggiungerei che i Senior sono 'quasi vecchi', perché finché si sogna non si invecchia", aggiunge.