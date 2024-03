The Voice Senior, riassunto semifinale: chi sono i finalisti, Anggun a sorpresa sul palco

Durante la semifinale di The Voice Senior, in onda su Rai1 venerdì 22 marzo e condotta da Antonella Clerici, assistiamo a pochi momenti di tensione e tante esibizioni emozionanti, ma scopriamo anche chi sono i finalisti di ogni team di questa edizione del talent show. Vediamo insieme cosa è successo nella prima e seconda manche e chi si esibirà nella finale prevista per venerdì 5 aprile (ricordiamo che la prossima settimana salta la diretta).

Il riassunto della puntata del 22 marzo di The Voice Senior 2024

Nel corso della diretta della semifinale di The Voice Senior vediamo Clementino entrare in studio in una nuova veste, definendosi il "bodyguard di Loredana Bertè", mentre Arisa si emoziona con l'esibizione di Donatella Pandimiglio, attrice di teatro e cantante che riceve molti complimenti da parte del suo coach: "Sei un dono, sono una tua fan". Nel frattempo Antonella Clerici chiede a Loredana Bertè cosa contiene il libretto rosso che porta sempre con sé, ma l'artista, citando "Il Signore degli Anelli" e usando anche il timbro di voce giusto, risponde: "Non posso fartelo vedere, è il mio tesoro".

La Bertè è anche protagonista di un piccolo scontro con un membro del suo team - Gigi Cifarelli ("The long and winding road") - perché: "Ha messo un po' troppa chitarra. Anche la canzone non si riconosceva più". Il concorrente sostiene di aver fatto ciò che lei gli aveva consigliato, ma Loredana ribatte: "Avevo detto poco di più... Peccato, ne ha fatto le spese la canzone". Infine, da menzionare è l'ospitata di Anggun, in quanto la cantautrice incanta tutti proponendo sul palco di The Voice Senior due brani interpretati in maniera tanto intensa quanto toccante: "Snow On The Sahara" e "Jesus Christ Superstar" (è nel cast del musical nel ruolo di Maria Maddalena).

Chi sono i finalisti

Dopo aver parlato dei primi concorrenti in finale e delle persone eliminate nella prima manche, scopriamo insieme chi sono tutti i finalisti di The Voice Senior:

Squadra Gigi D'Alessio: Benito Madonia, Diana Puddu e Luca Minnelli;

Squadra Loredana Bertè: Vittorio Centrone, Claudia Bruni e Sandro Bertoldini;

Squadra Arisa: Mario Rosini, Bartolomeo Iossa e Donatella Pandimiglio;

Squadra Clementino: Pino Maragno, Sonia Zanzi e Gianluca John Calzolari.