The Voice Senior, sorpresa per Antonio: realizza il sogno di cantare con Michele Zarrillo

Terzo “appuntamento al buio” per gli aspiranti concorrenti e per i coach della nuova edizione di The Voice Senior. Anche questa sera Antonella Clerici conduce i talenti over a esibirsi al buio nella speranza di convincere con la sola voce i quattro giudici Arisa, Gigi D’Alessio, Loredana Bertè e Clementino.

Il primo a provarci è Antonio Martini, 65enne che ha due passioni: il basket e la musica e sogna di duettare con un personaggio importante e dedica la sue esibizione a due cari che non ci sono più: sua sorella e il suo papà che ha perso a 19 anni costringendolo a mettere da parte la passione per la musica per lavorare e aiutare la famiglia. Canta Amore bello di Claudio Baglioni e si girano tutti. Gigi D’Alessio, dopo avergli fatto molti complimenti gli chiede un’altra canzone e lui sceglie Cinque giorni di Michele Zarrillo che mentre Antonio canta, entra per condividere il palco e la canzone con lui, realizzando un suo grande sogno.

“Veramente complimenti, io ti sentivo da lì dietro ho pensato: ma questo mi fa fare brutta figura!” dice Zarrillo appena i due finiscono di cantare, tra gli applausi. Antonio a questo punto deve scegliere la squadra e la sua scelta cade su Arisa.

Come da tradizione, l’ospite rimane per un giro d’audizione, si siede vicino ad Arisa e si prepara ad ascoltare con i quattro coach la nuova voce. Si tratta di Gianluca Calzolari detto John, sessantenne agente motociclista della polizia municipale. I motori sono una sua grande passione, l’altra è la musica. Per John, che canta Through the Berricades degli Spandau Ballet, si girano Arisa (con Zarrillo), Clementino e Gigi D’Alessio. Zarrillo è entusiasta: “Ma con una voce così che ci fai a fare il vigile urbano?!”Arisa rilancia e chiede perché non abbia fatto il cantante. John risponde che il padre non voleva e spera che dopo questa esibizione si ricrederà, Arisa lo rincuora dicendo che sarà così sicuramente, Clementino dice che ha bisogno di un amico in polizia locale e tra tutte le tre “arringhe” è proprio questo breve augurio che convince John che sceglie di entrare nella squadra del rapper.