The Voice Senior: spunta Mario Rosini, quasi vincitore di Sanremo 2004

La cosa più coinvolgente di The Voice Senior, più che per le altre versioni del format, sono sicuramente i vissuti dei concorrenti, che avendo percorso gran parte della loro vita, hanno tutti un bagaglio molto interessante e spesso intenso, che riversano poi sul palco.

Come succede per esempio per Sonia Zanzi, che quando finisce di cantare dice“Mi trema la voce”. Sonia Zanzi, in arte Sonia Davies, ha 60 anni e lavora in un fast food. Negli anni ’90 Sonia era “una reginetta del mondo della dance”, come racconta lei stessa, e poi la vita l’ha portata a prendere altre strade. In quattro anni ha perso la madre, il padre e il padre di suo figlio, un bel ragazzo che, emozionatissimo, la accompagna e guarda la madre da dietro le quinte esibirsi in una versione di Bette Davies Eyes. A pochi secondi dall’inizio la sua voce fa scattare prima la poltrona di Loredana Bertè, poi quella di Arisa, e poco dopo, anche quelle di Clementino e Gigi D’Alessio, tutti girati e che si prodigano in grandi complimenti per la voce graffiante e potente di Sonia. La quale finita la musica si dice incredula che quattro coach si siano girati per lei. Alla fine la scelta di Sonia cade su Clementino, perché suggerito dai giovani colleghi di lavoro della donna, e Loredana Bertè non nasconde la delusione: “Ci sono rimasta malissimo!”, esclama.

Storia particolare anche quella di Mario Rosini che la sua passione per la musica la porta avanti sin da bambino, studiando, e che il pubblico Rai ha già ascoltato cantare nel lontano 2004 e non su un palco qualunque, ma su quello del Teatro Ariston di Sanremo. Rosini si classificò addirittura al secondo posto nel Festival guidato da Simona Ventura. Come fece all’epoca, anche a The Voice Senior si esibisce piano e voce, in una versione jazzata di Ritornerai. A girarsi sono tutti e quattro i coach, a riconoscerlo, subito, è Gigi D’Alessio, che lo saluta e svela che “Mario Rosini è un artista, alziamoci!” E a quel punto la Bertè dice: “Si sentiva che era un professionista!”. Arisa addirittura gli chiede: “Posso cantare con te?” e improvvisano un bellissimo pezzo su Io vorrei, non vorrei ma se vuoi di Battisti, piano e voce.