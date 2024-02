The Voice Senior, standing ovation per l’ex marinaio Filippo Lico che emoziona tutti (e si commuove)

Dopo una prima puntata ricca di sorprese ed emozioni, molto apprezzata dal pubblico, sia in termini di gradimento che di ascolto, The Voice Senior 2024, il talent show per voci over condotto da Antonella Clerici, torna in prima serata su Rai Uno venerdì 23 febbraio per l’ultimo giro di blind auditions con gli aspiranti concorrenti che si giocano le loro carte, utilizzando unicamente la loro voce per convincere i coach Loredana Bertè, Gigi D’Alessio, Arisa e Clementino a girarsi e a volerli nei loro team.

La serata inizia all’insegna delle previsioni di Arisa, che si presenta in studio con Il libro delle risposte che, “magicamente” può dare la soluzione ai più vari quesiti. E Loredana Bertè vuole subito sapere: “Chi vincerà The Voice Senior?” Libri magici a parte, per scoprire la risposta, basta seguire la trasmissione.

Il primo a far girare i coach al completo nella serata di venerdì 23 febbraio è Roberto Catanzaro, un podologo di Siracusa che la compagna ha iscritto al talent facendogli una sorpresa. Il signor Roberto ha una voce davvero particolare, e i quattro giudici voltati di spalle non riescono a capire se a cantare E se domani sia un uomo o una donna. Una voce molto bella e morbida ma davvero singolare. Tra i quattro “litiganti”, a vincere la voce di Roberto è Gigi D’Alessio.

Voce potentissima quella di Rita Bergher, 64 anni, operatrice socio sanitaria che canta Zingara non sfigurando affatto rispetto all’originale di Iva Zanicchi. Rita, emozionatissima di trovarsi in tv, è una grande fan di Gigi D’Alessio, ma l’unico a girarsi, è Clementino. Quando Gigi le chiede se è contenta di andare nel team Clementino, la signora non fa che dire che preferisce D’Alessio, e il rapper ci mette un po’ a chiarirgli il meccanismo, sottolineando che solo lui si è girato, e quindi può andare solo nella sua squadra.

Una vita fatta di musica e mare, quella del signor Filippo Lico di Vibo Valentia, ex ufficiale di marina mercantile e da sempre appassionato di canto. Si presenta intonando Giorgia on my mind, e tutti e quattro i coach si girano dopo poche note. E l’esibizione finisce con una standing ovation del pubblico in studio. E Filippo, parlando del brano e di Ray Charles, si emoziona talmente che arrivano anche le lacrime. Gigi D’Alessio dice: “Tu non hai cantato, hai fatto l’amore con quella canzone. La tua storia mi ha fatto pensare al Pianista sull’oceano, ho sentito l’odore del mare mentre cantavi”, Loredana Bertè dice: “Tu hai una voce che fa innamorare, hai alzato tantissimo la temperatura dello studio: ti voglio!” Mentre Arisa dice: “Scegli chi ti senti, ma io ti volevo ringraziare perché è stato veramente un momento bellissimo”. Il capitano Filippo sceglie proprio: “Una voce che quando canta mi fa emozionare: scelgo Arisa!” La cantante esulta, nell’invidia di tutti gli altri coach.