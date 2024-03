The Voice Senior: il riscatto di Elisabetta e la tenera serenata di Luigino

La grande forza di The Voice Senior, oltre alle grandi voci di persone comuni sono le loro storie e una storia difficile ma anche con lieto fine, di forza e di riscatto attraverso la musica è quella della 71enne Elisabetta Candelieri, una delle partecipanti alla terza puntata delle blind auditions della trasmissione condotta da Antonella Clerici. Nata a Lecce ma da circa 20 anni si è trasferita a Roma dove fa l’artista di strada. Il suo vissuto è molto forte perché ha attraversato il tunnel della tossicodipendenza che ha superato ormai da 30 anni. E 19 anni fa ha deciso di fare della musica la sua vita, una scelta non comoda ma che è felice di aver fatto.

A The Voice Senior canta Tu si’ na cosa grande, si girano per lei Clementino e Arisa che le chiede un po’ della sua vita e lei risponde, molto sincera:“Negli ultimi 19 anni ho fatto l’artista di strada, poi con la pandemia mi sono dovuta fermare e ora mi sto prendendo cura di mio padre 95enne che non sta bene. Negli anni ’80 facevo teatro e altre cose, poi c’è stato un momento molto buio, ma alla fine l’ho superato e ho deciso di iniziare a cantare e a fare l’arte di strada”. Elisabetta scegli di affidarsi ad Arisa e di entrare nel suo team, per la sua sensibilità.

Altro momento emozionante perchè legato ad una storia di vita è quello che vede protagonista il concorrente successivo. Luigino è un albergatore di 82 anni, nonno, che ha cantato per una vita, 50 anni con sua moglie, che è venuta a mancare e a cui dedica ovviamente la sua esibizione. All’audizione al buio il signor Luigino canta una canzone di Peppino Gagliardi, Che vuole questa musica, e sottolinea “ci sono alcune parole, che canto per lei, mia moglie” che si trasforma in una tenera e personalissima serenata. Purtroppo davanti a questa esibizione piena d’amore non si gira nessuno, ma quando Luigino finisce di cantare, Antonella Clerici spiega la sua storia e Gigi D’Alessio, visibilmente emozionato, decide di dargli la seconda chance.

Donatella Chiabrera ha 61 anni e si innamora del jazz quando giovanissima parte per Londra, poi lavora per 30 anni in un’azienda e ora vuole giocarsi le sue carte a The Voice cantando Diamonds are the girls’ best friend. Si girano Arisa e Clementino. Anche lei sceglie Arisa.