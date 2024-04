The Voice Senior: chi è il vincitore della finale

Nella puntata finale di The Voice Senior, il programma musicale andato in onda su Rai1 venerdì 5 aprile e condotto da Antonella Clerici, è stato decretato il vincitore della quarta edizione dello show dedicato alle più belle voci over 60, che quest'anno ha presentato una serie di talenti davvero eccezionali. A vincere è stata Diana Pubbu ("Sto vivendo un sogno. La voce, per me, è far sentire la propria anima", dice), la casalinga sarda che, una volta sentito pronunciare il suo nome in diretta, si è commossa, ha abbracciato tutti i suoi "rivali" ed è stata presa in braccio dal suo coach Gigi D'Alessio, con Antonella che, dopo la consegna dell'ambito premio, ha urlato: "Tu sei The Voice". Ma vediamo insieme cosa è successo nella finale e le canzoni che hanno visto protagonista la vincitrice.

Il percorso di Diana Puddu: dalle Blind Auditions alla finalissima

Arrivata dalla Sardegna, nello specifico da Quartu Sant’Elena, per partecipare alle Blind Auditions, Diana Puddu è subito entrata nel cuore degli ascoltatori e dei coach cantando in modo eccezionale "Ti sento" dei Matia Bazar, il brano da lei presentato nuovamente come "cavallo di battaglia" nel corso della finalissima del programma. Ma già la prima volta che è salita sul palco ha incantato tutti, compresi i quattro giudici, tanto che Gigi D’Alessio ha bloccato Loredana Bertè, in quella occasione affiancata da Patty Pravo in quanto ospite della puntata. La casalinga ha ricevuto una serie di complimenti dai coach, tutti decisi ad averla nella propria squadra, ma alla fine la concorrente ha scelto proprio il cantante napoletano, che ha provato a convincerla dicendo: "A te non serve una cantante, ti serve un musicista che si mette a tua disposizione. Io aspettavo la voce che mi arriva dritta al cuore ed è arrivata". Tra l'altro, alle Blind Auditions D'Alessio ha proprio detto: "Lei è The Voice, basta!", e in effetti lo è diventata per tutta l'Italia.

La finale

Nella finale del 5 aprile Diana Puddu non ha deluso le aspettative, prima cantando "È tutto un attimo" di Anna Oxa, e poi riproponendo come cavallo di battaglia proprio "Ti sento" dei Matia Bazar, che le ha permesso di conquistare il titolo di miglior voce italiana over 60. Ricordiamo che insieme a lei, tra i super finalisti, c'erano Luca Minnelli ("Con te partirò" di Andrea Bocelli), Sonia Zanzi ("Bette Davis Eyes") di Kim Carnes, e Mario Rosini ("In assenza di te") di Laura Pausini. Ora la vincitrice ha la possibilità di pubblicare uno dei brani cantati durante The Voice Senior tramite l’etichetta discografica Warner Music Italia.