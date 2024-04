"Ti odio, anzi no, ti amo!", il film stasera in tv: trama e cast

"Ti odio, anzi no, ti amo!" è il film proposto oggi, 2 aprile 2024, dalle 21.25 da Rai 1. In onda per la prima volta in chiaro, si tratta di una commedia romantica basata sul classico canovaccio di due opposti in competizione, destinati presto ad innamorarsi. Il film fa molto affidamento sulla coppia di attori protagonisti: Lucy Hale e Austin Stowell.

"Ti odio, anzi no, ti amo!": la trama

Dopo la fusione delle rispettive case editrici, Lucy e Josh sono costretti a lavorare insieme nonostante tra i due abbiano una visione (non solo prefessionale) agli antipodi. La loro rivalità arriva al culmine quando si trovano faccia a faccia per la stessa promozione. In virtù di ciòm fanno una scommessa: chi non ottiene il lavoro deve dimettersi. Al contempo, entrambi iniziano ad essere sempre più attratti l'uno dall'altro e condividono un bacio appassionato nell'ascensore prima che Lucy esca con un collega di lavoro. Durante un evento aziendale Lucy collassa a causa di una febbre e viene portata a casa da Josh, che la fa visitare dal suo fratello, il dottor Pat. I due colleghi/rivali si avvicinano ulteriormente e oltre ad un altro bacio condividono storie di vita. Altri ostacoli (nel mezzo c'è anche la famiglia di Josh) non permettono alla storia di decollare. Riusciranno Lucy e Josh a coronare quello che inizialmente sembrava un amore impossibile?

Il film "Ti odio, anzi no, ti amo!" è un adattamento cinematografico del romanzo best-seller di Sally Thorne, "The Hating Game", diretto da Peter Hutchings. Si tratta di una commedia romantica che, pur mantenendo alcuni elementi della competizione iniziale tra i protagonisti, si concentra principalmente su momenti più teneri e romantici. La trama segue due protagonisti diametralmente opposti, accomunati da una profonda insofferenza reciproca che, inevitabilmente, si trasforma in amore. La pellicola si focalizza sull'idea che l'odio e l'amore abbiano le stesse radici e che raggiungere i propri obiettivi sia più gratificante quando fatto insieme.

Di seguito il cast del film (nomi degli attori e rispettivi ruoli):

Lucy Hale (Lucy Hutton)

Austin Stowell (Joshua "Josh" Templeman)

Damon Daunno (Danny)

Nicholas Baroudi (Patrick "Pat" Templeman)

Corbin Bernsen (Richard Bexley)

Sakina Jaffrey (Helene)

Tania Asnes (Annabelle)

Yasha Jackson (Julie)

Brock Yurich (Mack)

Kathryn Boswell (Mindy)

Dove vedere "Ti odio, anzi no, ti amo!" in tv e in streaming

Il film "Ti odio, anzi no, ti amo!" va in onda martedì 2 parile 2024, a partire dalle 21.30 su Rai 1; ed è disponibile per la visione anche sulla piattaforma RaiPlay, sia in live streaming che on demand.

