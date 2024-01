Tiberio Timperi, rovinosa caduta in diretta: il video

Una puntata decisamente movimentata quella di oggi de I Fatti Vostri. In studio c'è stato qualche minuto di caos totale quando Tiberio Timperi ha perso l'equilibrio ed è finito a terra. Il conduttore era andato in soccorso di Anna Falchi, raccogliendo un fornello elettrico che era appena caduto e fondamentale per il momento dedicato alla cucina. Il pavimento scivoloso è stato fatale e Timperi è andato giù.

I colleghi si sono precipitati ad aiutarlo, tranquillizzati dalle sue risate. "Che botto" ha detto, mentre continuava a ridere, per poi andarsi a sedere. Difficile tornare seri dopo la scena, fortunatamente a il lieto fine.

Pace fatta con Monica Setta

Tiberio Timperi è stato protagonista, ieri, di un altro momento già cult. Tra gli ospiti della puntata c'era Monica Setta - accanto a lui, fino all'anno scorso, a Unomattina In Famiglia - con cui, a quanto pare, non è mai corso buon sangue (e qualche volta si è visto anche in tv, ndr). Il conduttore ha omaggiato la collega subito dopo l'intervista con un bellissimo mazzo di fiori, a dimostrazione che ogni presunto rancore è ormai superato. Pace fatta (o comunque confermata).