"TILT - Tieni il tempo", da stasera in tv il nuovo game show con Enrico Papi: anticipazioni e ospiti

Oggi, domenica 21 luglio, in prima serata su Italia 1, debutta "TILT - Tieni il tempo", il nuovo e avvincente game show condotto con energia da Enrico Papi. In onda a partire dalle 21.20, questo programma vede la partecipazione di alcune delle celebrità più note del mondo dello spettacolo e dello sport, pronte a sfidarsi in una serie di prove divertenti e basate sulla musica.

TILT - Tieni il tempo: le anticipazioni del game show

Enrico Papi torna su Italia 1 in piena estate con un nuovo game show dal titolo "TILT – Tieni il tempo", programma che vuole intrattenere il pubblico televisivo proprio in un periodo dell'anno che può vantare ben poche trasmissioni televisive (repliche escluse).

Ogni episodio di "TILT – Tieni il tempo" vede la competizione tra due squadre, ciascuna composta da quattro personaggi famosi. Questi team si confrontano in varie sfide musicali, con l'obiettivo di accumulare "Il tempo" – preziosi secondi d’ascolto necessari per affrontare la prova finale e determinare i campioni della serata. La squadra vincente di ogni puntata ha l'opportunità di ritornare la settimana successiva per difendere il titolo.

Al centro dello studio troneggia un gigantesco disco che evoca i mitici vinili del passato. Questo elemento centrale non è solo decorativo, ma gioca un ruolo fondamentale nel determinare le sfide che i concorrenti devono poi affrontare. La rotazione del disco stabilisce, di volta in volta, le prove da superare, imprimendo imprevedibilità e dinamismo al game show.

La prima puntata vede la partecipazione di una serie di ospiti illustri: Manuela Arcuri, Joe Bastianich, Elisabetta Canalis, Jasmine Carrisi, Marco Mazzoli, Paolo Noise, Rita Pavone e Beppe Vessicchio, personaggi che si cimentano con entusiasmo in sfide fresche e spesso divertenti. Tra i giochi proposti da "TILT – Tieni il tempo", spiccano:

Sfida Rap: I concorrenti devono rappare utilizzando parole assegnate dal disco su basi musicali che ne scandiscono il ritmo. Questa prova metterà alla prova le abilità di improvvisazione e creatività dei partecipanti

Quasi uguale: Un membro della squadra entra in una cabina insonorizzata e canta una canzone. I suoi compagni devono indovinare il brano osservando solo il labiale e le sue movenze

La spintarella: Le squadre, a bordo di un'auto, devono raggiungere il traguardo superando una serie di imprevisti. Questa prova combina abilità e coordinazione, aggiungendo un elemento di avventura al gioco

Il culmine di ogni episodio ècomunque rappresentato dal gioco finale. In questa fase, ogni squadra dispone di 60 secondi più il tempo guadagnato nelle manche precedenti per indovinare il maggior numero possibile di canzoni. Un momento decisivo che richiede una perfetta sinergia tra i membri della squadra, che devono combinare le loro conoscenze musicali e lavorare insieme contro il tempo che scorre inesorabile.

Dove vedere "TILT - Tieni il tempo" in tv e in streaming (dal 21 luglio)

La prima puntata di "TILT - Tieni il tempo" va in onda domenica 21 luglio 2024 a partire dalle 21.20 su Italia 1. Il programma è inoltre visibile, in diretta streaming e on demand, sulla piattaforma Mediaset Infinity.

