Tim Music Awards 2023 su Rai Uno: la scaletta e gli ospiti

Carlo Conti e Vanessa incontrata conducono, in due prime serate - 15 e 16 settembre 2023 - la diciassettesima edizione dei "Tim Music Awards", manifestazione che premia il meglio della musica italiana: gli album, i singoli e i tour di maggior successo della stagione musicale appena conclusa prendono forma sul palco dell'Arena di Verona, in due appuntamenti tutti da gustare (e da cantare).

Tim Music Awards 2023, le anticipazioni

I "Tim Music Awards 2023" hanno l'Arena di Verona e premiano anche quest'anno gli album che hanno raggiunto la certificazione Fimi/Gfk Oro - Platino e Multiplatino - tra settembre 2022 e settembre 2023 e i singoli multiplatino usciti nel medesimo periodo. Si aggiungono, inoltre, una serie di premi speciali (Fimi, Siae, Earone, Assoconcerti e Arena di Verona) e quelli legati ai tour di maggior successo.

Condotta dall'affiatata coppia composta da Carlo Conti e Vanessa Incontrada, la manifestazione viene trasmessa da Rai 1 in due prime serate, venerdì 15 e sabato 16 settembre, e vede la partecipazione di alcune stelle del nostro spettacolo: Amadeus, Antonella Clerici, Enrico Brignano, Alessandro Cattelan, Andrea Delogu; ai quali si aggiunge il cast di "Grease".

Per il secondo anno Tim è title sponsor e arricchisce l’evento con contenuti speciali e collegamenti dalla Tim Data Room, situata backstage. Nel corso delle serate viene inoltre premiato il gruppo emergente vincitore del concorso Tim “Suona con la tua band all’Arena di Verona”. Rai Radio 2 e Radio Italia Solomusicaitaliana sono le radio ufficiali della rassegna musicale.

L’elenco dei cantanti che si esibiscono

Ecco gli artisti che si esibiscono nel corso delle due serate:

Achille Lauro

Alessandra Amoroso

Alexù

Annalisa

Biagio Antonacci

Articolo 31

Ava

Anna

Benny Benassi

Big Fish

Bresh

Clara

Gigi D’Alessio

Francesco De Gregori

Drillionaire

Elisa

Elodie

Emis Killa

Fabri Fibra

Geolier

Giorgia

Guè

Il Volo

Lazza

Madame

Angelina Mango

Fiorella Mannoia

Marco Mengoni

Me Contro Te

Mr. Rain

Negramaro

Matteo Paolillo

Laura Pausini

Max Pezzali

Pinguini Tattici Nucleari

Pooh

Danilo Rea

Renga Nek

Rocco Hunt

Rosa Chemical

Rose Villain

Salmo

Shiva

Tananai

Tedua

The Kolors

Antonello Venditti

Dove vedere i Tim Music Awards 2023 in tv e in streaming

I "Tim Music Awards 2023" vanno in onda in due serate, venerdì 15 e sabato 16 settembre 2023, a partire dalle 20.35 su Rai 1. Gli show musicali sono visibili anche - in live streaming e on demand - sulla piattaforma RaiPlay.