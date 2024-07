Tim Summer Hits 2024, stasera in tv la terza puntata: la scaletta e i cantanti del 12 luglio

Torna l'appuntamento con il "Tim Summer Hits", edizione 2024. La puntata di oggi, venerdì 12 luglio 2024, inizia alle 21.25 su Rai 1 ed è la terza della stagione. Lo spettacolo si svolge ancora una volta nella splendida cornice di Piazza del Popolo a Roma. Scopriamo insieme quali artisti saranno presentati questa sera da Carlo Conti e Andrea Delogu.

Tim Summer Hits 2024: le anticipazioni del 12 luglio

Siamo giunti al terzo atto del "Tim Summer Hits 2024", l'evento musicale che, tappa dopo tappa, raduna molti dei più amati cantanti della scena musicale italiana. La serata si svolge nella maestosa Piazza del Popolo a Roma, una location abituale per molte manifestazioni di rilievo. Ogni spettatore potrà scegliere il proprio tormentone estivo, associandolo a ricordi ed emozioni dell'estate 2024. Nel frattempo, possiamo immergerci nelle numerose canzoni proposte oggi, in prima serata su Rai 1.

La versione 2024 di "Tim Summer Hits" è presentata dal duo composto da Andrea Delogu, già conduttrice nelle edizioni precedenti insieme a Stefano De Martino prima e a Nek poi, e Carlo Conti, che, come i telespettatori ben sapranno, il prossimo anno tornerà alla guida del "Festival di Sanremo". L'anteprima della serata è affidata invece a Carolina Di Domenico e Gabriele Vagnato, che portano tutta la loro ironia e vivacità.

La prima puntata di "Tim Summer Hits 2024" è andata in onda venerdì 28 giugno., mentre la seconda è stata trasmessa domenica 7 luglio. Dopo questa terza serata, seguirà l'appuntamento del 19 luglio, più una speciale puntata "best of" prevista per il 26 luglio, in cui saranno riproposti i grandi successi dell'estate italiana.

"TIM Summer Hits" è un branded content di Rai Pubblicità e TIM, prodotto da Friends Tv in collaborazione con Roma Capitale - Assessorato ai Grandi Eventi. Suzuki è l’auto di "TIM Summer Hits".

L’elenco dei cantanti che si esibiscono stasera

Di seguito, in ordine alfabetico, gli artisti che oggi, 12 luglio, si esibiscono sul palco:

Achille Lauro

Alessandra Amoroso

Angelina Mango

BigMama

Bresh

Capo Plaza

Clara

Corona

Elodie

Emis Killa

Francesco Gabbani

Gigi D’Alessio

Holden

Icy Subzero

Il Tre

Malika Ayane

Mara Sattei

Massimo Pericolo

Petit

Renga

Nek

Rose Villain

Dove vedere Summer Hits in tv e in streaming

La terza puntata di "Tim Summer Hits 2024" va in onda oggi, domenica 12 luglio, dalle 21.25 su Rai 1. Le puntate sono inoltre visibili - in live streaming e on demand - sulla piattaforma RaiPlay.

