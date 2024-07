Tim Summer Hits 2024, stasera in tv la quarta puntata: la scaletta e i cantanti del 19 luglio

Oggi, venerdì 19 luglio, dalle 21.25 su Rai 1, e contemporaneamente su Rai Radio 2, viene trasmesso il quarto appuntamento con "Tim Summer Hits", la grande manifestazione musicale dell'estate 2024. A presentare la serata troviamo i conduttori Carlo Conti e Andrea Delogu, che guidano il pubblico attraverso un evento ricco di musica e spettacolo.

Tim Summer Hits 2024: le anticipazioni del 19 luglio

Dall'imponente Piazza del Popolo a Roma, venerdì 19 luglio, in prima serata su Rai 1 trasmette la quarta e ultima puntata inedita del "Tim Summer Hits 2024", la rassegna musicale condotta dalla new entry Carlo Conti e dalla confermata Andrea Delogu.

La serata vede la partecipazione di numerosi artisti che si esibiscono sul palco, portando le loro hit estive direttamente nelle case degli spettatori e riempiendo la piazza di Roma di ritmi coinvolgenti e atmosfere festose. Tra gli eventi più attesi della serata, troviamo la performance del gruppo BNKR44 insieme a Pino D’Angiò. Questa esibizione, particolarmente significativa, resterà l'ultima apparizione televisiva dell'artista partenopeo, originariamente programmata per la seconda puntata del programma, ma posticipata a causa della sua improvvisa scomparsa.

Ad arricchire ulteriormente l'evento, Carolina Di Domenico e Gabriele Vagnato portano la loro inconfondibile ironia ed energia nell'anteprima televisiva, introducendo lo spettacolo e creando un'atmosfera vivace e coinvolgente. La conduzione principale passa poi alla coppia formata da Andrea Delogu e Carlo Conti, che con la loro esperienza e professionalità, garantiscono una serata da ricordare all'insegna della buona musica e del divertimento.

L’elenco dei cantanti che si esibiscono stasera

Di seguito, in ordine alfabetico, gli artisti che oggi, 19 luglio, si esibiscono sul palco allestito a Piazza del Popolo:

Aiello

Ana Mena

Anna

Benji & Fede

BNKR44

Boomdabash

Colapesce Dimartino

Cristiano Malgioglio

Dargen D’Amico

Emma

Fabrizio Moro

Jvli

La Rappresentante di Lista

La Sad

Michele Bravi

Mr Rain

Noemi

Olly

Orietta Berti

Paola & Chiara

Piero Pelù

Rhove

Ricchi e Poveri

Santi Francesi

Sarah

Dove vedere Summer Hits in tv e in streaming

La quarta puntata di "Tim Summer Hits 2024" va in onda oggi, venerdì 19 luglio, dalle 21.25 su Rai 1. Le puntate sono inoltre visibili - in live streaming e on demand - sulla piattaforma RaiPlay.

