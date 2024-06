Tim Summer Hits 2024, da stasera in tv: la scaletta e i cantanti sul palco

Ha inizio oggi, 28 giugno, il 2024 del "Tim Summer Hits", in onda su Rai 1 a partire dalle 21.25. Registrati nella sempre splendida Piazza del Popolo di Roma, i concerti sono condotti dalla coppia formata da Carlo Conti e Andrea Delogu. Quattro prime serate (più un "Best of") per cantare e ballare al ritmo dei grandi successi musicali di casa nostra.

Tim Summer Hits 2024, le anticipazioni

L’estate 2024 si preannuncia indimenticabile per gli amanti della musica: merito anche del "Tim Summer Hits", che quest’anno si appresta a conquistare la prima serata di Rai 1. Dopo il successo delle prime due edizioni, trasmesse da Rai 2, l’evento musicale fa un grande salto, offrendo al pubblico quattro serate di concerti nella splendida cornice di Piazza del Popolo a Roma.

Dal 11 al 14 giugno, la storica piazza romana è stata il cuore pulsante della nostra musica popolare estiva, accogliendo alcuni dei più importanti artisti italiani. La prima serata è trasmessa oggi, venerdì 28 giugno; seguiranno poi le prime serate del 7, 12 e 19 luglio, con un’ultima speciale trasmissione "best of" prevista per il 26 luglio, per rivivere i momenti più belli dell’evento.

La conduzione dell’evento è stata affidata a Carlo Conti (che subentra al cantautore Nek) e Andrea Delogu, una coppia già collaudata e apprezzata dal pubblico televisivo. Per Carlo Conti, inoltre, questo evento rappresenta un’anticipazione del suo attesissimo ritorno sul palco del Festival di Sanremo nel 2025. Ma i "Tim Summer Hits" non si limitano alla televisione: l’evento è infatti un progetto crossmediale ideato da Rai Pubblicità e TIM, che coinvolge anche radio, digital, cinema e social media. Questo approccio integrato permette di valorizzare al meglio i partner dell’evento, TIM e Suzuki, che sono protagonisti sia durante le serate dei concerti, che dell’anteprima televisiva condotta da Andrea Delogu e Carlo Conti, affiancati da Carolina di Domenico e Gabriele Vagnato.

L’elenco dei cantanti che si esibiscono stasera

Gli artisti che salgono sul palco oggi, 28 giugno, sono:

Alessandra Amoroso

Alfa

Annalisa

Articolo 31

Bigmama

Bnkr44 e Pino D’Angiò

Clara

Coma_cose

Eiffel 65

Elettra Lamborghini

Fiorella Mannoia

Gaia

Ghali

Icy Subzero

Lda

Loredana Bertè

Mahmood

Massimo Pericolo

Noemi

Raf

Rocco Hunt

Shade

Tananai

Tommaso Paradiso

Tony Effe

Dove vedere Summer Hits in tv e in streaming

La prima puntata di "Tim Summer Hits 2024" va in onda oggi, venerdì 28 giugno, dalle 21.25 su Rai 1. Le puntate sono inoltre visibili - in diretta streaming e on demand - sulla piattaforma RaiPlay.

Programmi tv stasera e domani

- Programmi tv stasera

- Film stasera in tv

- Programmi tv oggi

- Programmi tv domani sera