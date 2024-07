Tim Summer Hits 2024, stasera in tv la seconda puntata: la scaletta e i cantanti sul palco

Torna l'atteso appuntamento con il "Tim Summer Hits 2024". Oggi, domenica 7 luglio, a partire dalle 21:25 su Rai 1, va in onda la seconda serata del programma, ambientata nella splendida cornice di Piazza del Popolo a Roma. Carlo Conti e Andrea Delogu presentano una serie di artisti molto amati dal pubblico italiano. Ecco i nomi dei cantanti che si esibiscono.

Tim Summer Hits 2024: le anticipazioni del 7 luglio

Dopo l'esordio della scorsa settimana, questa sera ritorna per il secondo appuntamento stagionale il "Summer Hits 2024", uno degli eredi del classico"Festivalbar". Una serata tutta dedicata alla musica italiana, con un cast che include alcuni dei cantanti più celebri del nostro panorama. L'estate e la musica "da classifica" sono legate indissolubilmente, creando tormentoni che rimangono impressi nella memoria e ci riportano a momenti spensierati delle vacanze. Quali saranno le hit dell'estate 2024? In attesa di scoprirlo, possiamo godere di una serata ricca di emozioni e musica.

La prima edizione del "Tim Summer Hits" era stata condotta dalla coppia composta da Stefano De Martino e Andrea Delogu; il primo è stato poi, successivamente, sostituito da Nek. Quest'ultimo ha lasciato quest'anno il posto a Carlo Conti, mentre la Delogu è ancora ben salda al timone del programma. La frizzante anteprima, che precede la serata, è condotta da Carolina di Domenico e Gabriele Vagnato, con tutta l'ironia del caso.

La prima puntata del "Tim Summer Hits 2024" è andata in onda venerdì 28 giugno. Successivamente a questo secondo appuntamento, seguiranno quelli del 12 e del 19 luglio, con un’ultima speciale trasmissione "best of" prevista per il 26 luglio, per riascoltare i grandi successi dell'estate italiana.

L’elenco dei cantanti che si esibiscono stasera

Gli artisti che salgono sul palco oggi, 7 luglio, sono, in ordine alfabetico:

Alessandra Amoroso

Alfa

Annalisa

Articolo 31

Bigmama

Bnkr44

Coma_cose

Eiffel 65

Elettra Lamborghini

Fiorella Mannoia

Fred De Palma

Gaia

Ghali

Irama

Lda

Loredana Bertè

Mahmood

Michele Bravi

Noemi

Pino D’Angiò

Raf

Rocco Hunt

Shade

Tananai

Tony Effe

Umberto Tozzi

Dove vedere Summer Hits in tv e in streaming

La seconda puntata di "Tim Summer Hits 2024" va in onda oggi, domenica 7 luglio, dalle 21.25 su Rai 1. Le puntate sono visibili anche, in diretta streaming e on demand, sulla piattaforma RaiPlay.

