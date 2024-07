Tim Summer Hits: Andrea Delogu, BigMama e Alessandra Amoroso show, tra goliardia e battute hot

“Io sono pazza di me, di me, e voglio gridarlo ancoraaaaa”…E a gridarlo c’è tutta piazza del Popolo, mentre Loredana Bertè sul palco canta il suo grande successo Pazza. Un inizio bomba per il secondo appuntamento televisivo con Tim Summer Hits, che è veramente solo l’inizio. A fine esibizione salgono sul palco i due conduttori, Carlo Conti e Andrea Delogu. Ed è il prossimo direttore artistico di Sanremo a fare una bella sorpresa alla cantante, consegnandole il disco di platino per il suo brano che, ormai, è un vero e proprio inno. Dopo aver incassato una sorpresa per lei, la Bertè ne fa una al pubblico, presentando la nuova canzone insieme al gruppo dance Eiffel65 (quelli del tormentone Blue). Un inizio davvero travolgente.

Ma a rivoltare la piazza ci pensano anche Alessandra Amoroso e BigMama che presentano la loro canzone Mezzo Rotto, accolte dall’entusiasmo, anche quello di Andrea Delogu. Nel salutare le artiste dopo l’esibizione infatti, la conduttrice lascia a bocca aperta tutta la piazza confessando a BigMama: “Sei la mia mistress preferita!”, la cantante presa un po’ in contro piede sorrise e poi approva: “Menomale”.

Poi le due artiste raccontano come è nata la loro collaborazione. Bigmama spiega che si erano conosciute già nel 2022 quando lei, come artista emergente aveva aperto il concerto napoletano dell’Amoroso. Poi la cantante spiega che si sono riviste a Sanremo 2024 quando, “ogni volta che la vedevo facevo così”, e gli piazza una pacca sul di dietro "Sì, ogni volta, prima di esibirmi andavo lì e le toccavo, insomma, il sedere. E mi ha sempre portato bene". Così nasce una collaborazione. Insomma, un momento tra goliardia e complicità che ha molto divertito il pubblico.

Poco dopo, ancora una grande regina della musica italiana protagonista: è infatti il momento di Fiorella Mannoia che, dopo la sua bellissima Mariposa, regala anche lei una sorpresa al pubblico. La nuova canzone, Domani è primavera, è in realtà un duetto, infatti mentre canta arriva a condividere con lei il palco, Michele Bravi.