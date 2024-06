Tim Summer Hits: Antonello Venditti apre le danze, Annalisa e Tananai infiammano i social

Venerdì 28 giugno arriva su Rai Uno l’edizione 2024 di Tim summer Hits. La kermesse musicale che quest’anno si svolge nella cornice di piazza del Popolo, a Roma, vede alla guida la veterana Andrea Delogu affiancata da Carlo Conti, volto di punta della rete ammiraglia Rai e prossimo direttore artistico di Sanremo. Saranno più di 70 gli artisti che vedremo esibirsi sul palco e in prima serata in tv, nelle prossime settimane, come sempre, alla ricerca della canzone da incoronare regina dell’estate di oggi.

Ma una delle novità di quest’anno è che, insieme ai grandi nomi seguiti dalle nuove generazioni e capaci di sfornare hit da milioni di streaming, ci saranno anche vecchi leoni della musica italiana ancora piuttosto ruggenti. E infatti, ad aprire le danze è Antonello Venditti che intona la sua Notte Prima degli Esami. Il brano festeggia quest’anno i suoi 40 anni e il cantautore la dedica a tutti i maturandi (la trasmissione è stata registrata proprio alla vigilia degli esami di maturità). Una canzone accompagnata dal coro di tutta la piazza che regala sempre grandi emozioni.

Poi salgono sul palco i conduttori, Andrea Delogu e Carlo Conti che, dopo un po’ di complimenti reciproci danno ufficialmente il via alla serata con una coppia che infiamma subito il pubblico, ovvero Annalisa e Tananai, con la loro “Tutte Sstorie brevi” e una performance fatta di occhi negli occhi, ammiccamenti e complicità che scatena, subito, il pubblico che segue il programma sui social. “Nessuno mi ha ancora confermato che un feat così perfetto sia legale”, scrive un utente su X, “Adoro Annalisa e Tananai due fighi pazzeschi”, aggiunge un altro, e ancora: “Annalisa fotonica eh,ma Tananai sexissimo con sti completi gessati…”

Infine c’è chi dà un’idea a Carlo Conti: “Attenzione che Carletto potrebbe pure cercare di chiedere a Tananai e Annalisa di fare un duetto per Sanremo e farebbe anche bene a farlo”.

La serata continua con Elodie e, in perfetta alternanza tra old school e nuove generazioni con un sostanzioso set di Gianna Nannini che propone anche alcuni dei suoi più grandi successi.