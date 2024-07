Tim Summer Hits: Elodie sensuale, Mango "drama queen", D'Alessio "inarrestabile". Cosa è successo

È iniziato il terzo appuntamento con "Tim Summer Hits", l'evento musicale ancora una volta condotto da Andrea Delogu e Carlo Conti e in onda su Rai1. Il primo a esibirsi è Gigi D'Alessio, accolto dal fragoroso applauso del pubblico, come accaduto subito dopo con Angelina Mango, che ha portato sul palco la sua "Melodrama", già un successo. E poi i cori tutti dedicati a Elodie - si è esibita sulle note di "Black Nirvana" - prima del suo arrivo al centro della scena. Scopriamo insieme cosa è successo nel corso delle tre esibizioni e cosa hanno detto gli artisti interessati.

Da D'Alessio ad Angelina Mango ed Elodie: cosa è successo

Ad aprire la serata musicale è stato Gigi D'Alessio, il quale ha proposto una serie di canzoni che ormai tutta Italia conosce, a partire da "Non mollare mai" e "Como Suena El Corazon", tra gli altri. Che grinta: continuava a muoversi a ritmo da una parte all'altra del palco, tanto che Carlo Conti ha commentato: "Inarrestabile Gigi". Non solo, perché il cantautore si è presentato in scena con un cappellino in testa con su scritto "Fra", titolo dell'ultimo suo album nato dalla quarta traccia del disco, che poi è quella dedicata al figlio Francesco. Una volta presentate le prossime date del tour, al pubblico ha detto: "Voi siete la parte migliore di me. Grazie".

Poi è stata la volta di Angelina Mango che ha cantato "Melodrama" con un abito intero a pantalone molto attillato, elegante e dai toni chiari: "Grazie a tutti. Vi aspetto, io vivo di questo", ha detto ai suoi fan dopo aver ricordato il tour europeo già iniziato. Subito dopo ha confermato le parole di Andrea Delogu: "C'è una drama queen in piazza". In seguito, Elodie, sensuale come sempre, è entrata in scena accompagnata dai cori del pubblico, in trepida attesa di sentirle cantare "Black Nirvana". Sugli schermi dei cellulari delle persone presenti tanti "ti amo" con i cuori, mentre Carlo Conti le è andato incontro con passo lungo e veloce, sorprendendo Andrea Delogu che ha dichiarato: "Ma dove corri?", per poi aggiungere: "Almeno un altro brano ce lo devi lasciare, se no qui spezzi dei cuori". La cantante milanese ha proseguito la performance con "Tribale".

La coppia BigMama/Alessandra Amoroso e Achille Lauro

Hanno cavalcato il palco di Roma, con un'energia pazzesca, la nuova coppia artistica formata da Alessandra Amoroso e BigMama, quest'ultima capace di brillare più della collega. Non è mancato poi uno di quei commenti spontanei di BigMama: "Amore, sto bene. Fa un po’ caldo, sono tutta cromata... ma ho solo lo stomaco in gola, niente di che". Poi Alessandra Amoroso, sentendo il pubblico in piazza intonare "Fino a qui", brano presentato all'ultimo Festival di Sanremo, ha concluso la frase finale insieme ai suoi fan. Infine, è stato il turno di Achille Lauro, che dopo aver presentato i suoi brani ha spiegato in che senso il prossimo concerto sarà "come un rave": "Un raduno di persone che vogliono fare qualcosa di grande insieme senza regole ma nei limiti dell’intelligenza". Al momento, però, i particolari non è dato conoscerli.