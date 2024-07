Tim Summer Hits, Emma criticata per l'outfit: "Posseduta dalla Bertè", poi Paola e Chiara accendono il palco

Ai "Tim Summer Hits" le emozioni non mancano mai, ed è merito soprattutto degli artisti che si esibiscono sul palco allestito in Piazza del Popolo a Roma, tra i quali Emma Marrone, che si presenta con un outfit che scatena l'interesse dei fan sui social (non sono solo commenti positivi), e Paola e Chiara, le quali con "Festa totale" non accendono il palco, lo infiammano proprio con un'energia che non passa certo inosservata, tanto che online i telespettatori ringraziano Amadeus per aver riportato le due sorelle in televisione. Scopriamo insieme cosa è successo su Rai1.

Emma stupisce con il suo outfit: i commenti sui social

Emma Marrone arriva al centro della scena per cantare "Femme fatale", e lo fa indossando un abbigliamento total black decisamente accattivante: giubbottino di pelle, come gli stivali alti e i pantaloncini attillati, e una magliettina altrettanto aderente. A chiudere l'outfit un paio di occhiali giganti neri da vera dura. Sui social, come di consueto, non mancano soprattutto critiche, alcune molto pesanti, né per quanto riguarda il look dell'artista, né la sua performance: "Perché a Emma una sola canzone?", "Non capisco perché Emma continui ad usare outfit che non le rendono giustizia", "Emma tvb ma gli stivali non si possono vedere", "Lo stilista di Emma andrebbe arrestato seduta stante. Punto".

E ancora: "Ma perchè si concia come fosse Annalisa o Elodie?", "Siamo arrivati al punto che si conciano apposta per sembrare più chiatte", "Emma uscita da un film di fantascienza degli anni '70", "Boh, questa Caos Era di Emma, non mi prende proprio", "Strappatemi gli occhi, bruciatemeli, vi prego!", "Emma posseduta dalla Bertè in quanto ad outfit". Per fortuna qualche commento positivo c'è tra utenti social che reputano l'artista "semplicemente pazzesca" o vorrebbero una "Emma tascabile" da portare a casa con sé.

Paola e Chiara ai Tim Summer Hits

Così come i Ricchi e Poveri (Angela inizia a cantare a cappella il ritornello di "Ma non tutta la vita" e poi lascia la parola al pubblico, che la urla a squarciagola emozionando i due componenti del gruppo sul palco), Paola e Chiara portano in scena la loro innata grinta e presenza scenica ancora una volta, esibendosi sulle note di "Festa totale", facendo impazzire così le persone presenti all'evento e i telespettatori, che sui social si complimentano con le due artiste, anche se pure in questo caso qualche critica emerge: "Ringrazierò per sempre Paola e Chiara del loro ritorno, siete le mamme. Punto", "Voglio dire grazie Amadeus perché avevamo bisogno del ritmo di Paola e Chiara", "Comunque posso dire festa totale la stiamo sottovalutando, le sisters hanno servito", "Ma quanto ci sono mancate Paola e Chiara", "Ci hanno regalato una nuova canzone meravigliosa: festa totale è super", "Paola e chiara le regine indiscusse". E poi qualche commento evitabile, come "Ma quanto sono invecchiate male Paola e Chiara?".