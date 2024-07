Tim Summer Hits: Ghali "le canta" alla Rai, Carlo Conti prova a convincere Umberto Tozzi: "Ripensaci"

Continua la lunga serata di musica e spettacolo su Rai Uno e Rai Play, con il secondo appuntamento televisivo con Tim Summer Hits. Sul palco grandi nomi della musica italiana, alla ricerca, come di consueto, della canzone regina dell’estate. Sul palco, tra gli altri sfilano Loredana Bertè, Alessandra Amoroso e Big Mama, Fiorella Mannoia e Michele Bravi, e torna la coppia stellare Annalisa- Tananai.

Tra gli artisti della serata c’è anche Ghali, che porta nella manifestazione la sua canzone Paprika, con cui le “canta” anche alla Rai. Una strofa del brano recita infatti: “Puoi dire quello che vuoi, non farò come la Rai”. Frecciata sicuramente arrivata a destinazione, visto che è proprio sulla Rai che viene cantata.

Si prosegue con il ritorno di un altro artista visto già nella prima puntata, Mahmood. Dopo aver cantato la sua nuova Ra-ta-ta, il cantante viene raggiunto sul palco per un saluto da Carlo Conti. Come sempre nemmeno questa sera il look di Mahmood passa inosservato, soprattutto grazie a un super eccentrico e gigantesco colbacco di pelo che, con le temperature dell’estate romana è veramente perfetto. Carlo Conti infatti, mette subito le mani avanti: “L’altra volta ci siamo scambiati camicia e giacca, ma te lo dico subito, stasera rinuncio”. Va bene lo spettacolo insomma, ma di immolarsi non se la sentiva, e lo capiamo.

Sale poi sul palco Umberto Tozzi e fa scatenare veramente tutta piazza del Popolo con i suoi grandi successi, brani che si possono cantare solo in un modo: a squarciagola. E infatti, così è soprattutto con il brano finale, Gloria. E, salutandolo Carlo Conti gli dice: “Non devi smettere, ci devi ripensare”, riferendosi alla decisione comunicata alcune settimane fa dal cantautore ai suoi fan, di fermarsi e ritirarsi dalle scene, dopo una carriera lunga e ricca di successi.

Poi ancora musica e ancora canzoni celebri e nuove come quelle degli Articolo 31 che fanno ballare la piazza con il loro primo grande successo, Ohi Maria e subito dopo con l’ultimo, Peyote. Un modo per celebrare velocemente ben 31 anni di carriera. E quando torna Alessandra Amoroso sul palco per cantare la sua ballata Stupendo, con tutta la piazza che la intona, seguendo lei che guida, anche quando la musica è ormai finita, Andrea Delogu non può che dire quello che pensano in molti: "Guarda, mi sono venuti i brividi", mentre la cantante è visibilmente emozionata.