Tim Summer Hits: Mahmood si preoccupa per i fan, Stash fa diventare Carlo Conti e Andrea Delogu un meme

La prima puntata di Tim Summer Hits in prima serata su Rai Uno è veramente una lunga sfilata di grandi stelle della musica italiana.

Tra queste non può mancare Mahmood, che si presenta sul palco, introdotto da Carlo Conti e Andrea Delogu per cantare il suo ultimo brano Ra-ta-ta. A fine canzone l’artista saluta il pubblico di piazza del Popolo dicendo che lì ha solo bei ricordi, perché ai suoi esordi partecipò ad una manifestazione canora e si ricorda ancora quelle emozioni. Di certo, il rapporto di Mahmood con il suo pubblico è speciale. Carlo Conti gli indica un cartellone che spicca tra la folla che dice: “Mahmood, sforni solo hit!”, lui risponde: “No vabbe, non lo diciamo, non si sa mai…” Poi, un altro cartellone dove è scritto “12 ore di fila solo per te Mahmood” e a questo punto il cantante si fa serio e chiede: “Grazie, grazie. Si, ma tutto bene, raga? State bene? L’acqua ce l’avete? Mi raccomando, fa caldo, rimanete sempre idratati, e grazie!”

Più tardi torna sul palco per regalare al pubblico anche il suo successo dei record, Tuta Gold. Come sempre Mahmood si presenta con un look iconico, con un camicione fantasia aperta sulla canottiera e una lunga gonna-pantalone jeans spettacolare. A fine esibizione Andrea Delogu esprime il suo parere, e mentre Carlo Conti dice: “Bravo, bravissimo”, lei aggiunge: “Anche bello, lo posso dire? Bello, bellissimo”. Carlo Conti invece decide di rubare al cantante la bellissima camicia e ammollare a lui la giacca classica che indossa: “Stiamo assistendo a un momento iconico”, commenta Delogu.

Ma un altro momento “iconico” nel vero senso della parola, per i due conduttori, arriva anche con un altro artista. Sul palco arrivano i The Kolors e, dopo che la band si è esibita, Andrea Delogu ricorda che il frontman, Stash è “uno dei canti più memati al mondo”, e quindi che fa il cantante più “memato”? Li coinvolge entrambi nel creare lì per lì un futuro meme con una posa piuttosto buffa che, ci scommettiamo, vedremo girare alla velocità della luce nelle prossime ore sul web.