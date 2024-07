Tim Summer Hits, Massimo Pericolo in costume ed Emis Killa a petto nudo: "Terribile, si vestissero un po'"

Durante la terza puntata di "Tim Summer Hits", in onda su Rai1 da piazza del Popolo, a Roma, e condotta da Carlo Conti e Andrea Delogu, Massimo Pericolo ed Emis Killa si sono presentati sul palco a petto nudo ed è scoppiata la polemica sui social media. Scopriamo insieme cosa è successo sul palco dell'evento musicale.

Massimo Pericolo ed Emis Killa a petto nudo: la polemica

Massimo Pericolo è arrivato sul palco di "Tim Summer Hits" a petto nudo, indossando solo un pantaloncino che sembrava essere più un costume da bagno, per cantare "Moneylove", il singolo intonato insieme a Emis Killa, che ha raggiunto il collega in un secondo momento, sempre mostrandosi con i pettorali di fuori ma i pantaloni lunghi al posto di quelle che sui social hanno definito "mutande" o "boxer". Questo aspetto, visto le critiche rivolte a Elodie per l'abito un po' troppo corto e sexy indossato durante la sua esibizione in piazza, ha portato gli utenti di X (ex Twitter) a polemizzare sull'abbigliamento dei due giovani, i quali non hanno lasciato indifferente il pubblico femminile presente in piazza, compresa Andrea Delogu. A sorprendere, tra l'altro, è che Massimo Pericolo non abbia tatuaggi sul corpo, mentre Killa ne è pieno, un confronto che ha lasciato le persone a casa stupefatte: "La vera notizia è che non ha tatuaggi" (in realtà pare si sapesse già).

"Ma questo sta scherzando? Ma perché nudo?", "Ma lui in costume arriva direttamente da Fregene?", "E poi Elodie viene criticata se ha la pancia fuori" sono alcuni dei commenti che si trovano sui social, ma non sono gli unici: "Ma vestiti", "Questi uomini sempre a cantare in mutande??? Si vestissero un po’", "Questo in costume ma Dio caro", "Massimo Pericolo pensava di andare al mare?". E ancora: "Ma il tizio è venuto in boxer?", "Pericolo, hai lasciato i vestiti a casa?", "Non so se mi colpisce più la mise o che non abbia tatuaggi", "Piccinini direbbe "Pericolo. Non va". Infine, ricordiamo: "Massimo Pericolo, arrivando un attimo di corsa da Ostia Lido solo per cantare, se ci fate caso, non si è ancora asciugato completamente", "Finiranno ad esibirsi solo in mutande", " Ma si può nel 2024 in una manifestazione musicale vedere muscoli dagli uomini, cu*i dalle donne ed ascoltare canzoni con tema sesso o droga, non se ne può più, la musica dell'estate è ferma ai tempi del festivalbar", "Ridicoli tutti due".

Elodie tra elogi e critiche

Come già detto, la cantante romana è stata criticata più che altro per la scelta dell'abbigliamento indossato all'evento musicale: "Elodie ha cercato di vestirsi ma niente, quel vestito va sempre su", "Ma sempre vestita da pu**anone?", "Scommetto che Elodie tolto quell'abito lo brucia. Ha continuato a tirarlo giù tutto il tempo". C'è chi invece è andato controcorrente, affermando che l'artista, elogiata da molti sui social per la sua bellezza e sensualità, non sia poi così bella: "Ma sono l'unico maschio etero a cui non piace fisicamente Elodie? A me non suscita proprio niente".