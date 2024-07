Tim Summer Hits, stasera l'esibizione di Pino D'Angiò con i Bnkr44 non va in onda: "Rispetto del momento di lutto"

Oggi, domenica 7 luglio, a partire dalle 21:25 su Rai 1, va in onda la seconda serata di Tim Summer Hits, evento musicale estivo condotto da Carlo Conti e Andrea Delogu. Ma considerata la scomparsa di Pino D'Angiò, avvenuta ieri, sabato 6 luglio, la scaletta della puntata registrata lo scorso 12 giugno in Piazza del Popolo a Roma subirà una variazione: la produzione del programma, infatti, congiuntamente e nel rispetto delle volontà della famiglia dell'artista e dei Bnkr44, ha deciso di non mandare in onda l'esibizione prevista nella puntata di stasera.

"Alla luce della triste notizia della scomparsa di Pino D’Angiò, per rispetto del momento di lutto e in accordo con i Bnkr44, la casa discografica, Rai e la famiglia dell’Artista, si è deciso di non mandare in onda l'esibizione prevista nella puntata di questa sera su Rai1 del TIM Summer Hits. La stessa andrà in onda nelle prossime puntate. Ci stringiamo intorno alla famiglia di Pino", si legge nella nota diffusa dagli account social del programma, di Carlo Conti e dei Bnkr44.

Ieri la band toscana che all'ultimo Festival di Sanremo si era esibita con Pino D'Angiò lo ha ricordato con commozione sul palco di Battiti Live: "Vorremmo prenderci un momento per ricordare e omaggiare, soprattutto ringraziare, una leggenda, un'icona, un uomo che ha fatto innamorare e ballare tutto il mondo. E che a noi ha insegnato il valore della vita, dell'umiltà e della spensieratezza", hanno detto i Bnkr44.



La puntata del Tim Summer Hits di stasera 7 luglio

La seconda puntata di stasera del Tim Summer Hits 2024, come tutto l'evento, non sarà in diretta, ma basato sulle registrazioni avvenute durante i live di inizio giugno. Tra gli artisti che si esibiranno Alessandra Amoroso, Annalisa, Articolo 31, Raf, Umberto Tozzi e tanti altri. Le puntate sono visibili anche in diretta streaming e on demand, sulla piattaforma RaiPlay.

