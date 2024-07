Tim Summer Hits, l'omaggio a Pino D'Angiò commuove il pubblico: le parole di Conti e le reazioni sui social

Nella puntata di "Tim Summer Hits", in onda su Rai1 venerdì 19 luglio e condotta da Andrea Delogu e Carlo Conti, abbiamo assistito alla performance del compianto cantautore Pino D'Angiò, venuto a mancare lo scorso 6 luglio a causa di un grave malore, con il gruppo Bnkr44, noto per aver partecipato all'ultima edizione del Festival di Sanremo condotta da Amadeus. Ricordiamo, infatti, che tutti insieme questi artisti si erano già esibiti nella serata dedicata alle cover della kermesse musicale con "Ma quale idea". Scopriamo come Carlo Conti ha presentato l'omaggio a Pino D'Angiò e cosa è successo sui social media.

Le parole di Carlo Conti

Per presentare il grande Pino D'Angiò, tornato in televisione dopo molto tempo proprio in occasione del Festival di Sanremo, Carlo Conti ha usato parole piene di stima: "Scusatemi se mi intrometto per qualche istante durante la visione del Tim Summer Hits di questa sera, ma vi volevo segnalare che adesso vedrete quella che è stata l'ultima ospitata di Pino D'Angiò con i Bnkr44 e la loro vincente versione di Ma quale idea. Questa è stata l'ultima esibizione che Pino ha fatto live in un evento del genere. Sarebbe dovuta andare in onda nella seconda puntata ma, come sapete, il 6 luglio ci ha lasciato... Ve la vogliamo far vedere oggi in omaggio a un artista, a un grande uomo, per ricordarlo e abbracciare in qualche modo anche la famiglia e le tantissime persone che gli hanno voluto bene".

Le reazioni social

Dopo aver visto l'esibizione registrata di Pino D'Angiò con i Bnkr44 e l'abbraccio finale che il cantautore, commosso dal calore del pubblico, ha mandato a tutte le persone presenti all'evento e a casa, sui social appaiono dichiarazioni di puro affetto: "Ciao Pino" (con un cuore rosso a metà), "Commovente" (con faccina che piange), "L’ultimo abbraccio al pubblico, adesso mi faccio un piantino esagerato", "Emozionante", "Che impressione quell’ultimo abbraccio Pino" (con un cuore rosso spezzato), "Che emozione vedere quest’ultima esibizione di Pino D’Angiò. Grazie Pino per averci regalato questa nuova versione della tua canzone. Ovunque sarai", "La fierezza e la gioia di Pino D’Angiò nel vedere una piazza che canta di nuovo la sua canzone mi hanno commosso. L'ultimo grandissimo regalo e l'ultimo grandissimo saluto non volendo. Che bello", "Io in una valle di lacrime", "Mi viene la pelle d'oca".