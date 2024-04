Tina Cipollari: "Quando avevo 2 mesi mia sorella mi ha buttato dalle scale"

Tina Cipollari è uno dei volti più amati della tv italiana. Estrosa, non ha mai paura di dire quello che pensa l'opinionista di Uomini e Donne era una degli ospiti di Silvia Toffanin. Per la prima volta Cipollari ha partecipato ad un programma tv con la sorella e ha svelato che la gelosia era moltissima.

"Quando avevo due mesi mi ha buttata dalle scale. Immaginatevi una bambina che ruzzola per 30 40 scalini", ha rivelato ridendo Cipollari che tra le due è la minore. Annarita non ha neanche provato a negare: "La verità è che ero molto gelosa. Perché ero la cocca di mio padre e la nascita di lei mi ha sconvolta. Lui venne a prendermi a scuola con un grande passeggino e io gli dissi: 'Ma per chi è?'".

Poi nel corso degli anni il rapproto è cambiato, ha svelato Cipollati che però ha ammesso che anche nell'adolescenza hanno fatto fatica a creare un rapporto e questo le ha creato molto dolore. "Io non le ho mai detto che io soffrivo nel vederla andare via, io la ammiravo, volevo essere partecipe della sua vita e io ero piccola e non uscivo quasi mai, stavamo in questo casolare a Viterbo e oltre le 18:30 non potevo mai tornare".

"Io sono nata dopo una perdita tragica - ha raccontato Tina -, era nata una sorellina ma è vissuta pochi giorni, mia madre è entrata in depressione e i medici le hanno consigliato di aspettare e poi provare ad avere un altro figlio. E sono nata io: il miracolo", ha provato a sdrammatizzare l'opinionista.