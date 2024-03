"Todo Modo", da stasera in tv il nuovo programma di Rai 3: le anticipazioni

Al via oggi, 23 marzo 2024, dalle 21.45 su Rai 3, "Todo Modo", un nuovo programma di approfondimento. La trasmissione, condotta da Emilia Brandi, affronta il delicato e complesso universo della criminalità organizzata, avvalendosi di reportage interessanti e testimonianze preziose. Si comincia con una puntata dal titolo "Terra e Pace", incentrata sulla 'ndrangeta.

Todo Modo: le anticipazioni

Condotto da Emilia Brandi, il programma "Todo Modo" si appresta a sbarcare su Rai 3, promettendo agli spettatori un viaggio nel complesso e drammatico mondo della criminalità organizzata attraverso reportage esclusivi, testimonianze di sicuro interesse e la partecipazione di ospiti d'eccezione.

Articolato in tre puntate, il programma si propone di esplorare le vite di coloro che hanno avuto a che fare con la criminalità organizzata, sia da vittime che da carnefici. L'obiettivo è quello di offrire uno sguardo approfondito e riflessivo su una realtà spesso oscura e complessa, cercando sempre di porre l'accento sulle storie di pentimento, coraggio e riscatto che emergono anche in contesti così difficili.

La prima puntata, dal titolo evocativo "Terra e Pace", traccia un quadro della situazione in Calabria, focalizzandosi sulla 'ndrangheta e affrontando anche il delicato tema dei femminicidi. Nicola Gratteri, il magistrato noto per la sua strenua battaglia contro la criminalità organizzata, sarà presente in studio per condividere la sua esperienza diretta e contribuire al dibattito.

La conduzione di Emilia Brandi, giornalista di lungo corso con un forte impegno nel campo dell'informazione sociale e di denuncia, garantisce un approccio molto competente alle tematiche trattate. Accanto a lei, esperti e studiosi del settore, come lo scrittore Gavino Ledda e il docente di storia Gianni Fresu, arricchiscono il programma con le loro conoscenze e riflessioni.

Attraverso racconti autentici e toccanti, "Todo Modo" si propone di offrire al pubblico una finestra ampia sul mondo della criminalità organizzata, stimolando la riflessione e sensibilizzando l'opinione pubblica su una tematica di grande rilevanza sociale. Il nuovo programma di Rai 3 vuole distinguersi per il suo impegno nel portare alla luce storie significative e profonde, da mettere in risalto e tramandare, per augurarsi un domani migliore.

"Todo modo" è il titolo di un romanzo di Leonardo Sciascia, del 1974, che, pur nella forma di romanzo giallo, è carico di riferimenti alla politica italiana. Dal libro è stato liberamente realizzato un omonimo film diretto e sceneggiato da Elio Petri, uscito nel 1976.

Dove vederlo in tv e in streaming (dal 23 marzo 2024)

La prima puntata di "Todo Modo" va in onda oggi, 23 marzo 2024, dalle 21.45 su Rai 3. Il programma è inoltre visibile - in diretta streaming e on demand - sulla piattaforma RaiPlay.

