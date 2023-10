Toy Inventor – Inventori di giochi, da oggi su Real Time il nuovo format con Flavio Montrucchio: le anticipazioni

Già colonna portante di Real Time grazie a "Primo appuntamento" - e relativo spin-off "Primo appuntamento Crociera" - Flavio Montrucchio sbarca nel pomeriggio domenicale della rete con un nuovo format dal titolo "Toy Inventor - Inventori di giochi", la prima trasmissione televisiva italiana dedicata agli inventori di giocattoli. Scopriamo di cosa si tratta.

Toy Inventor – Inventori di giochi, anticipazioni format

Il nuovo format di Real Time "Toy Inventor" porta una ventata di freschezza nei palinsesti televisivi della domenica pomeriggio, dominata dai colossi di Rai 1 ("Domenica In") e Canale 5 ("Amici di Maria De Filippi"). L'idea alla base del programma, realizzato da Casta Diva in collaborazione con Discovery Media Brand Solution per Warner Bros. Discovery, è quella di fornire ai bambini l'opportunità di creare un giocattolo, da vendere poi in tutti i negozi d'Italia.

Nel corso di cinque puntate, trasmesse in altrettanti pomeriggi, Flavio Montrucchio mette al centro del racconto ventotto aspiranti creatori di giocattoli, che si sfideranno attraverso una serie di prove. Soltanto uno, alla fine della competizione, vedrà prodotta la propria invenzione, che approderà nei negozi grazie alla collaborazione con Giochi Preziosi.

A giudicare i tanti progetti di balocchi troviamo una squadra composta da alcuni bambini: Giovanni (9 anni); Karim (9); Veronica (8); Sveva (9 anni e mezzo). I quattro bambini esamineranno i giocattolper determinare quale innovazione avrà l'opportunità di avanzare in finale. Flavio Montrucchio guiderà e sosterrà i giovani giudici nell'esprimere con precisione il loro giudizio. In aggiunta troveremo una giuria tecnica, composta da un direttore commerciale, un direttore marketing e un CEO, che valuterà specifici criteri: sicurezza, costi di produzione, appeal e giocabilità. Questa giuria potrà inoltre ripescare alcuni inventori e riportarli in gara.

"Toy Inventor" appare, in definitiva, come un programma coinvolgente e pieno di inventiva, perfetto per le famiglie in cerca di un intrattenimento stimolante per il fine settimana; ma è anche un'occasione, per i più grandi, di fare un salto nel passato, quando i giocattoli rappresentavano il più bello tra i possibili universi.

Dove vederlo in tv e in streaming (dal 29 ottobre 2023)

La prima puntata di "Toy Inventor – Inventori di giochi", va in onda domenica 29 ottobre 2023 su Real Time a partire dalle 21.30; ed è visibile anche in live streaming sul sito ufficiale del canale e on demand sulla piattaforma Discovery +, per gli abbonati al servizio.