Tris per vincere, il game show con Nicola Savino da stasera in tv: anticipazioni, ospiti, come funziona

Ha inizio oggi, 29 aprile 2024, a partire dalle 20.30 su Tv8, un nuovo game show che, dal lunedì al venerdì regala ai telespettatori una sorte di variazione del classico "gioco dei 9": parliamo di "Tris per vincere", una trasmissione condotta da Nicola Savino e arricchita, puntata dopo puntata, da ospiti Vip. Scopriamo qualcosa in più su questo nuovo show.

Tris per vincere, le anticipazioni

Il palinsesto serale di TV8 si arricchisce, in access prime time, di un nuovo appuntamento con "Tris per vincere", sorta di rivisitazione moderna del celebre "Il gioco dei 9" (inizialmente in onda su Canale 5, con Raimondo Vianello), condotto da Nicola Savino. Il debutto è fissato per il 29 aprile 2024, con puntate trasmesse dal lunedì al venerdì alle 20:30.

Il programma si propone come un game show dinamico e coinvolgente, dove due concorrenti si sfidano in quattro manche di gioco. Il fulcro del programma è il "condominio", una parete composta da nove caselle, ognuna abitata da una celebrità. L’obiettivo dei partecipanti è quello di realizzare un "tris" – in verticale, orizzontale o diagonale – o di completare almeno cinque caselle, basandosi sulle risposte vere o false fornite dai vip.

Le manche si articolano in diverse fasi, tra cui "Sarà vero?", dove i concorrenti devono indovinare la veridicità di curiosità raccontate dai vip, e "I fatti loro" e "Chissà se la sa?", che aggiungono elementi personali e di mistero. Un elemento di suspense è dato dal "Win Block", una mossa strategica che permette di fermare l’avversario sull'orlo della vittoria.

La fase finale, "Nove per vincere", rappresenta un ulteriore e decisivo test di abilità e fortuna: il finalista deve rispondere correttamente a una serie di domande per illuminare tutte e nove le caselle e vincere il montepremi. Durante questa fase, il partecipante può avvalersi di aiuti gratuiti e può commettere fino a due errori, con il montepremi che si dimezza ad ogni sbaglio, mentre al terzo errore il gioco termina.

Il cast di celebrità che partecipa al gioco, rispondendo in modo del tutto personale ai concorrenti, è variegato e comprende personaggi noti del mondo dello spettacolo italiano. Tra i primi ospiti vip annunciati, che si alternano nel corso delle prime puntate dello show, troviamo: Alvin, Andrea Ceccon, Corinne Clery, Ciccio Graziani, Enrique Balbontin, Fabio Canino, Francesco Arienzo, Gene Gnocchi, Giulia Sara Salemi, Juliana Moreira, Linus, Massimiliano Rosolino, Paola Di Benedetto, Patrizia Rossetti, Raul Cremona, Scintilla, Susanna Messaggio, Toni Bonji, Valeria Graci.

Dove vederlo in tv e in streaming on demand (dal 29 aprile)

Il nuovo game show "Tris per vincere" va in onda a partire da lunedì 29 aprile 2024, dalle 20.30 su Tv8 e in diretta streaming sul sito ufficiale del canale

