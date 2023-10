Tu si que vales: Beatrice, autistica e albina, con i suoi disegni spiega la sua “combo jackpot”

Tra i momenti che hanno suscitato più emozione nella terza puntata della decima edizione di Tu si que vales, c’è quello che ha visto protagonista Beatrice Tassone, una giovane fumettista, autistica e albina, quindi anche ipovedente che porta davanti ai giudici Maria De Filippi, Gerry Scotti, Rudy Zerbi, Luciana Littizzetto e Sabrina Ferilli, le sue tavole in cui racconta, nello stile manga che tanto ama, la sua storia personale e le sue due condizioni particolari.

La prima tavola rappresenta l’infanzia, spiega Beatrice, iniziando a raccontare la sua vicenda: “In questi disegni racconto quando i miei genitori hanno notato comportamenti strani: non parlavo, non guardavo negli occhi, mi isolavano, finché, all’età di tre anni, ho avuto la diagnosi autismo”.

La giovane disegnatrice continua e, attraverso la sua storia, cerca di far entrare il più possibile pubblico e giuria nel suo mondo, nelle sue due condizioni, una l’albinismo, che si porta dietro problemi alla vista e fotofobia e poi l’autismo la condizione neurologica, che lei definisce più una diversità, un modo di essere.

La seconda tavola che illustra Beatrice parla di bullismo, ed è legata a ricordi che risalgono al tempo delle scuole media: “Un’età particolare”, racconta la fumettista, “Non solo a scuola, ma anche fuori il diverso non viene capito e a volte questa non comprensione non riguarda solo i bambini, ma anche gli adulti. Ricordo una lezione di teatro quando la professoressa mi rimproverò per i dondolamenti tipici della mia situazione. Oggi sono adulta e capisco che l’informazione è importante, e aiuta a rendere il mondo più inclusivo” spiega e aggiunge con molta ironia. “Dico sempre che le mie due condizione sono una combo jackpot. Però tengo sempre presente quello che dice un antico proverbio giapponese: “tre cose non devi mai fare nella vita: chiuderti, chiudere e farti chiudere”.

La performance si conclude tra gli applausi e qualche occhio lucido, anche tra i giudici. Commenta a caldo Gerry Scotti: “Ci hai disegnato una storia bellissima e difficilissima. Io mi sono tanto informato su questo argomento eppure non ho mai sentito nessuno spiegare così bene la tua condizione”

“Sei ipovedente ma disegni davvero bene”, sottolinea Maria De Filippi. “Raccontare senza fronzoli o mistificazioni la tua realtà è un atto di grande coraggio. Non chiudersi, non chiudere, non farti chiudere: è esattamente quello che hai fatto tu raccontando la tua storia” Risposta di Beatrice: “Io sono orgogliosa della mia situazione, spero di fare coraggio a tante persone disabili e alle loro famiglia. Il mondo è bello perché è vario. Bisogna accettare la vostra condizione, ma non dobbiamo rinunciare ai nostri sogni”.

La giovane fumettista incassa quattro vales e un sì popolare al 93% e prima di andarsene fa un bellissimo regalo ai giudici per ringraziarli della possibilità di esprimere il suo talento in trasmissione: un disegno in cui tutti e quattro sono ritratti.