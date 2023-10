Tu si que vales, Dimitry in finale: la storia dei figli, uno in Ucraina e l'altro in Russia, commuove il web

Tu si que vales dona sempre grandi emozioni ai telespettatori di Canale 5. Anche questa sera lo spettacolo non è da meno, soprattutto quando a esibirsi è Dimitry Politov, un uomo che sembra quasi sospeso in aria quando inizia il suo numero aggrappato prima a un palo e poi a un altro, prima sorreggendosi con il solo alluce del piede e poi con entrambe le mani o i piedi. Incredibile, davvero senza parole lascia la storia dietro a un'esibizione che emoziona in particolare nel finale, momento in cui l'uomo si tocca il petto, come a prendere qualcosa dal cuore, e rappresenta con due dita della mano sinistra due gambe umane per poi fare la stessa cosa con le dita della mano destra. Poi le avvicina l'una all'altra e apre il pollice di entrambe le mani, facendoli toccare l'uno con l'altro, come a unirli delicatamente.

La storia dietro le dita di Dimitri

Un'esibizione col palo così straordinaria per quanto delicata e struggente non si era ancora vista a Tu si que vales, come sottolinea anche Maria De Filippi, rimasta affascinata in particolare dalla tecnica. "Sembrava davvero che fossi sospeso nell'aria, come se avessi sotto qualcosa che ti reggesse con la perfezione che avevi nei movimenti. Eri perfetto. Oltre a una grande forza e un grande controllo di ogni parte del tuo corpo, hai fatto una coreografia dove c'era tanta sofferenza e allo stesso tempo tanta delicatezza. Nel finale, quando fai queste due persone che camminano e si uniscono, c'era tanta delicatezza che era molto in contrasto con la forza della performance ai pali." Dimitry risponde: "Grazie. In questo numero io stavo cercando di esprimere i miei sentimenti e la situazione che sto vivendo ora nella mia vita personale. C'è un significato molto privato, intimo."

L'uomo esprime il desiderio che le persone si ritrovassero in questa esibizione perché "quando si vede il numero poi ci si ritrova in quello che viene detto. Nel momento in cui le nostre emozioni, le mie e quelle del pubblico, si incontrano per me questa è la cosa più preziosa. Non voglio che la gente capisca, voglio solo che senta dentro quello che ho detto." Dopodiché racconta la sua storia, quella di due bambini divisi da una guerra in atto: "Non ho mai svelato prima il significato del numero, ma credo che sia arrivato il momento. Ho due figli e la storia dei pali e dei piccoli esseri umani si riferisce a loro e ai due Paesi in cui vivono, uno in Russia e l'altro in Ucraina, che sono in guerra in questo momento. E poi alle madri, la mia ex moglie e la mia attuale moglie. Io sono nato in Russia ma ho vissuto in Ucraina per 12 anni. Con la mia ex moglie ho un figlio e quando ci siamo lasciati ho trovato un'altra donna con la quale ho una figlia. Il mio sogno più grande è che un giorno possano diventare amici e finiscano di essere nemici, e che anche i due Paesi possano diventare amici. Adesso Russia e Ucraina si stanno scontrando e i bambini stanno vivendo due vite diverse, separate. Alla fine, qualsiasi cosa succederà, io cercherò di stare con entrambi. Questa è la mia storia." Gerry Scotti è in lacrime, mentre la Littizzetto commenta: "È una bella storia, una brutta e bella storia."

Le votazioni

Per tutti i giudici di Tu si que vales l'esibizione di Dimitry vale eccome, così come per il pubblico a casa che gli dà un meritatissimo 100%. Inutile dire che Maria De Filippi, Rudy Zerbi, Gerry Scotti e Luciana Littizzetto si sono alzati subito dalla propria postazione per raggiungere il concorrente sul palco e mandarlo direttamente alla finale del talent show di Canale 5. Le parole dell'uomo colpiscono tanto gli utenti social da commuovere pure loro, e per alcuni è bastato vedere Gerry piangere per ritrovarsi in lacrime come lui.