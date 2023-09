Tu si que vales, il duo Vita va in finale

Si chiamano Viktor e Tatiana, unendo le iniziali dei loro due nomi proprio hanno formulato il nome d’arte del duo Vita e hanno regalato al pubblico di Canale 5 una delle esibizioni più emozionanti della puntata di sabato 30 settembre di Tu si que vales. Una performance davvero mozzafiato, in cui forza, equilibrio, coordinazione, attenzione, fiducia sono gli ingredienti base per uno spettacolo che tiene a bocca aperta e con il fiato sospeso i quattro giudici Maria De Filippi, Luciana Littizzetto, Rudy Zerbi e Gerry Scotti e la presidentessa della giuria popolare Sabrina Ferilli. I due acrobati si esibiscono grazie a una struttura circolare, tenuta alla base sulla testa di Viktor, mentre Tatiana è nella parte superiore e lì in cima, a molti metri da terra, fa i suoi spettacolari e rischiosi esercizi, sicura di essere sostenuta dal compagno.Una performance che colpisce molto tutti e che viene letta anche in relazione al fatto che i due acrobati sono una coppia nell’arte ma anche nella vita, e hanno anche una figlia di 12 anni.

Commenta infatti Rudy Zerbi alla fine dell’esibizione: “Loro sono una coppia e pensavo guardandoli che trasmettono una sorta di energia uno verso l’altro, quella grande complicità. Sono meravigliosi, belli, intensi!” I due artisti secondo Gerry Scotti hanno dimostrato “Una coordinazione perfetta”, mentre Luciana Littizzetto ha notato: “Si vede che lei ha una grande fiducia in lui. A un certo punto si teneva con la sola forza della p….tata, della pancia insomma”.

La coppia del duo Vita lavora e si conosce da 13 anni, pur avendo solo 28 e 33 anni. Maria De Filippi sottolinea: “Numero elegantissimo, bravi davvero”. Arrivano per loro ovviamente 4 vales, ma anche un sì al 100% del pubblico. A quel punto quindi, se i giudici si alzeranno tutti e quattro, i due acrobati andranno direttamente in finale e così succede: il duo Vita è tra i finalisti di Tu si que vales 2023, i giudici hanno premiato, secondo Gerry Scotti: “L’originalità dell’esibizione, non l’abbiamo mai vista una cosa così”.