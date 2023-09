Tu si que vales, Ferilli e Littizzetto pazze per i Messoudi Brothers: “Guarda che chiappotte!”

Standing ovation alla fine dell’esibizione dei Messoudi Brothers, due fratelli di origine marocchina e australiana che arrivano a Tu si que vales ed entusiasmano pubblico e giuria nella puntata di sabato 30 settembre dello show di Canale 5.

In particolare, sin da subito, due giurate sembrano molto colpite dai giovani giocolieri: Sabrina Ferilli e Luciana Littizzetto, a cui non sfugge la simpatia e la prestanza dei due fratelli. Ancora prima che inizino la loro esibizione, infatti, la Littizzetto è pronta ad esclamare: “Per me vale!”. Quando poi i due giocolieri iniziano la loro esibizione con le mazzette, la comica non manca di sottolineare maliziosamente alla collega: ““Hanno le mazze, Sabri!”.

La performance dei due fratelli è estremamente spettacolare, velocissima, divertente e coinvolgente da vedere, ma per le giudici la parte che suscita più genuino entusiasmo è quella in cui i due aitanti fratelli si spogliano per poi scambiarsi i vestiti, mettendo in mostra il fisico atletico che spinge Sabrina Ferilli a un commento tecnico: “Ah qui c’è qualcosa da vedere: guarda che chiappotte!”. L’esibizione va avanti con i due fratelli che scaldano sempre più il pubblico e si conclude con una bella standing ovation. I giocolieri incassano poi tutti e quattro i ‘vales’ della giuria, anche se Luciana Littizzetto si sente di aggiungere: ““Io non mi sarei rivestita!”. Gerry Scotti invece nota la storia dietro l’esibizione: “Ho trovato molto bello che si vedeva nella performance che il fratello più grande correggeva, guidava quello più piccolo. Mi sembra che uscisse proprio il vostro rapporto di vita”. E infatti loro confermano: “E’ da quando siamo piccoli che è così”. Nonostante l’entusiasmo e i quattro vales i Messoudi Brothers conquistano solo l’82% delle preferenze del pubblico, ma Maria De Filippi usa la sua mini clessidra e quindi regala loro la possibilità di una seconda esibizione per provare a conquistare l’ingresso diretto in finale. I due ritorneranno quindi sul palco per un’altra performance.