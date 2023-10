Tu si que vales, i French Twins stupiscono e conquistano la finale con la magia di Parigi

C’è qualcosa di più magico di una Parigi da cartolina, come raccontata da film e libri ed entrata nell’immaginario collettivo? Probabilmente no, per questo due dei più apprezzati concorrenti della serata di sabato 7 ottobre di Tu si que vales, i Frenche Twins, hanno usato proprio questo immaginario a loro famigliare per lasciare a bocca aperta il pubblico degli studi Elios di Roma ma anche quello a casa, e stupire ed entusiasmare nella terza puntata della decima edizione del talent show di Canale 5.

La giuria composta da Maria De Filippi, Rudy Zerbi, Gerry Scotti e Luciana Littizzetto, affiancata dalla presidentessa della giuria popolare Sabrina Ferilli, è rimasta entusiasta di un grande spettacolo proposto dai due gemelli illusionisti capaci di fondere le proprie abilità di prestigiatori con le possibilità regalate dalla tecnologia, regalando un brillante viaggio all’ombra della Tour Eiffel, giocando in un impressionante sincronia, tra i loro trucchi sul palco degli studi Elios di Roma e le immagini che scorrono sul maxi schermo raccontando una colorata e spettacolare avventura nella classica vita quotidiana di Parigi. Ad apprezzare l’originalissima performance sono tutti e quattro i giudici, a iniziare da Luciana Littizzetto, che spiega cosa l’ha colpita in particolare: “L’idea, visual che entra nel reale, e poi questa atmosfera Emily in Paris, bellissimo davvero”

Maria De Filippi è rimasta colpita soprattutto da una parte dell’esibizione: “Il finale era bellissimo, da perdere la testa”, commenta entusiasta. “Si rimane sorpresi per tutto il tempo, ma il finale esalta tutto quello di incredibile che riuscite a fare prima!”

Il giudizio della giuria sulla performance dei French Twins è unanime: qattro vales, ma l’apprezzamento del pubblico si ferma al 98%. Luciana Littizzetto non ci sta e decide di usare la sua mini clessidra e quindi di dare ai fratelli la possibilità di una seconda esibizione nel corso della serata, per conquistare quel 2% di pubblico e arrivare direttamente in finale.

Si torna quindi di nuovo, virtualmente a gironzolare per i vicoli di Parigi nella seconda parte della trasmissione e la performance, ancora una volta, moderna e divertente dei due gemelli, convince il residuo 2% del pubblico e fa conquistare loro l’accesso diretto in finale.