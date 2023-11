Tu si que vales, Gerry piange e Maria la butta in caciara ballando Italodisco

A Tu si que vales non è sempre tutto chiaro. Talvolta ciò che sembra finto è vero e viceversa, ma questa sera il pubblico social rimane stupito nel vedere Gerry piangere durante il momento della Scuderia Scotti, oggi di gran lunga anticipato rispetto al solito (che gli autori abbiano letto i commenti polemici a tale proposito delle settimane scorse su X (ex Twitter)?). Il giudice è in lacrime dopo l'esibizione di Pietro Failla e il successivo abbraccio tra i due, che commuove il partecipante alla gara, portando anche Scotti a piangere: altro che occhi lucidi. Il suo è un vero e proprio pianto in diretta, tanto che gli utenti si chiedono cosa sia successo di tanto grave da provocare quella forte reazione.

Cosa è successo

Sul palco di Tu si que vales si esibisce Pietro Failla, un uomo/cameriere che serve i clienti ballando. Al centro dello studio Mediaset un tavolino con due posti a sedere. Quando parte la musica il concorrente è in piedi con due piatti in mano, pronto a mostrare tutto il suo talento. Il ritmo c'è, ma è quello giusto per la Scuderia, non di certo per proporsi come ballerino di Amici. L'uomo si muove sulle note di Italodisco, hit dell'estate dei The Kolors, gruppo che vede in Stash, ex allievo della scuola più seguita di Italia, il suo frontman.

Una volta terminata la performance, i giudici non sembrano convinti di quanto visto, soprattutto Rudy Zerbi. Non è un caso che Gerry dica: "Anche il diamante più bello, più prezioso del mondo, quando è stato tirato fuori dalla terra era grezzo. Ci sono talenti che saltano all'occhio e altri che bisogna capire e io so che questa gente ha capito. Donne, è arrivato il talento". È così che spesso quest'ultimo lascia intendere in ogni puntata l'imminente arrivo della Scuderia Scotti. Il giudice abbraccia Pietro che inizia a piangere dalla gioia. A farglielo notare è Maria De FIlippi: "Ti interrompo solo per farti notare che il nuovo arrivato si è commosso dopo il tuo abbraccio". La conduttrice chiede di spiegare il motivo per cui è in tale stato, ma il concorrente non riesce a dire una parola, e sul volto di Gerry, colpito dalla sua reazione, iniziano a scendere le lacrime. Maria si fa sentire: "Anche il manager ha un cuore", mentre la Littizzetto ripete: "Ma fa finta?" Sabrina aggiunge: "Ma qui ci è sfuggito tutto di mano". A questo punto, dopo un ultimo abbraccio tra i due, la De Filippi esclama: "Volete che metta Italodisco per tirarti un po' su? Mettiamola". Prima di ballare, la Ferilli chiede: "Gerry, perché piangi così? Voglio saperlo, è successo qualcosa." Scotti afferma: "Non lo posso raccontare".

Maria la butta in caciara

Parte la canzone e tutti - Maria per prima (improvvisa inoltre un ballo a due con Pietro) - si alzano e raggiungono il giudice in mezzo al palco, ballando e scatenandosi come se non ci fosse un domani. Un bel gesto nei confronti di Gerry che, così facendo, ha modo di riprendersi e asciugarsi il volto. Superato il momento, seduto al tavolo in mezzo allo studio, Scotti dichiara: "C'era grande emozione. Quando mi accorgo di aver trovato l'uomo che può vincere i 300 mila euro di quest'anno, quando mi accorgo di aver trovato l'uomo che probabilmente mi permetterà di girare l'Australia, l'America, la Nuova Zelanda, capisco quanto io sia veramente un ragazzo fortunato. Ho visto la tua commozione e mi sono commosso pure io. Te lo devo dire ancora una volta: questa è l'Italia che ci piace." Successivamente i suoi assistenti gli portano una moto finta e Failla, "indossandola", rompe subito il manubrio. Gerry sbotta: "Questo non è ancora arrivato in Scuderia e mi ha già fatto un danno. Io non so più se prenderlo." Insomma, tutto è bene ciò che finisce bene, moto a parte.