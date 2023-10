Tu si que vales, giudici alle prese con uno spassoso mistero di famiglia e con la regina dei draghi

Un giallo da risolvere per gli "investigatori per caso" della terza puntata della decima edizione di Tu si que vales in onda sabato 7 ottobre. Una coppia di attori concorrenti, Igor e Riccardo, coinvolge infatti i giudici nel risolvere un “mistero di famiglia” interpretando una storia per arrivare alla soluzione dell’enigma che si cela dietro la piccola vicenda rappresentata. Si inizia, come in ogni messinscena, con l’assegnazione dei ruoli. I personaggi principali sono tre splendide gemelle che sono interpretate da Sabrina Ferilli, Luciana Littizzetto e Maria De Filippi, e stasera è la festa del loro diciottesimo compleanno. Inizia così la performance Segreti di Famiglia. In occasione della festa delle “gemelle” rientra la loro madre da Parigi (intepretata da Gerry Scotti), mentre Rudy Zerbi è impegnato nel ruolo dell’immancabile cameriere di casa.

A questo punto i cinque “attori”, devono seguire i suggerimenti dei registi ovvero i due concorrenti, che guidano le loro mosse alla scoperta del mistero di Segreti di Famiglia. Nella riunione di famiglia, Maria si rende conto che c’è cattivo odore. Poi la madre annuncia di aver portato un regalino alle figlie per il loro compleanno: un cavallo condotto in studio da un aitante stalliere. Maria ci sale, ma l’animale si stranisce e lei non riesce a scendere, finché non entra lo stalliere che l’aiuta, ma il cavallo molto inquieto è un ulteriore indizio sul segreto da svelare. Lucian Littizzetto a inizia a corteggiare l’aitante stalliere e a questo punto madre e figlie iniziano a sentire prurito e si rendono conto che fuori c’è la luna piena, dunque gli attori-giudici mettono insieme gli elementi: strani odori, cavallo inquieto, prurito e luna piena, qual è il segreto di famiglia?

Sono licantrope, mamma e figlie! I concorrenti si guadagnano tre ‘vales’ su quattro. A dire no è Rudy Zerbi, rimasto sullo sfondo nel ruolo di maggiordomo quando gli altri invece sono stati protagonisti di un divertente blocco, tra segreti e risate, tra il giallo e (molto più preponderante) la commedia.

Da un segreto di famiglia alla stupefacente regina dei draghi

Da un genere all’altro nel giro di pochi secondi. Giusto il tempo di riprendere fiato che dal giallo infatti,, i cinque giudici si trovano proiettati nelle atmosfere gotiche del fantasy, con l’arrivo in studio della regina dei draghi e i suoi terrificanti sudditi: trampolieri con costumi incredibili guidati da una oscura sovrana che parla in gramoelot.

I draghi, a prima vista davvero minacciosi, cercano presto di prendere confidenza e di fare amicizia con i giudici, dapprima terrorizzati da quelle strane creature, ma poi sempre più ammirati da un numero che li proietta in un mondo fantastico. La regina dei draghi e le sue creature incassano quattro entusiastici vales.