Tu si que vales, i giudici conquistano il web: dallo scherzo a Sabrina Ferilli al Luna Park

A Tu si que vales le sorprese non finiscono mai, con i giudici - Luciana Littizzetto, Maria De Filippi, Rudy Zerbi e Gerry Scotti - e Sabrina Ferilli, voce del popolo in studio, pronti a intrattenere chi guarda con scherzi spaventosi, piccole gag, dichiarazioni che lasciano intuire una certa paura nello scoprire cosa gli riserva il futuro e sfide di lip-sync fino all'ultima nota. Insomma, ne stiamo vedendo delle belle, e non è ancora finita la puntata in onda su Canale 5 sabato 4 novembre.

Dal mentalista alla sfida di lip-sync

Sappiamo bene che ormai gli scherzi a Sabrina Ferilli sono all'ordine del giorno, ma questa volta non ci aspettavamo che un mentalista avrebbe creato tanto scompiglio in studio. L'uomo, proveniente dalla Svezia, entra in scena chiedendo aiuto a tutti i giudici del talent show: devono firmare la busta da lettere che li attira di più. La prima a prestarsi a questo gioco è Luciana Littizzetto, tornata poco dopo incolume al suo posto, ma in seguito, quando tocca all'attrice romana andare al centro del palco, le luci si spengono all'improvviso e un'atmosfera horror invade l'ambiente, con personaggi a dir poco inquietanti che sfidano Sabrina a risolvere degli indovinelli. Perché il concorrente non è mica solo: ha tre collaboratori, uno dei quali decide di sedersi proprio al posto della Ferilli, che a sua volta si siede vicino a Luciana Littizzetto. Nonostante ciò, l'uomo mascherato spunta da dietro la poltrona della comica e prende il braccio di Sabrina, che afferma ad alta voce: "Mi sta stritolando un polso, mi vuole trascinare. Me tira fortissimo.”

Torna la luce in studio e l'uomo indica qualcosa per poi farla sedere su una poltrona posta al centro dello studio. Sopra la testa dell'attrice c’è un secchio, ma non sappiamo cosa contiene, non subito almeno. Mentre lei prova a leggere il secondo rompicapo e Maria De Filippi si diverte a vederla in difficoltà, il cattivo della situazione agita la frusta come fosse esaltato dal momento di terrore che sta facendo vivere alla donna. Ma la Ferilli non ci sta, un po' perché è proprio lui a interromperla quando cerca di proseguire con la lettura, un po' perché: “Guarda che me fai male con questa cav**o di frusta”. Non a caso gliela prende di mano lanciandola a terra, facendo così impazzire il web. La donna è chiamata ad aprire un sacco rosso, dove trova un bambolotto inquietante. “Chiamiamo Giovannino, è uguale a lui”, dichiara l'attrice. Poi arriva il momento della ghigliottina, ma Sabrina non ha intenzione di avvicinarsi per metterci il pupazzo. L'ospite si arrabbia perché quest'ultima continua a fargli saltare tutti i numeri, ma lei sbotta: “È vero, ma mi sono rotta il ca**o. Con me mica può andare tutto liscio.” Il gioco finisce dopo una serie di indovinelli e il rilascio di ciò che si trova nel secchio sopra la sua testa: caramelle. Maria la vede arrabbiata e la prende in giro: "Come va? Tutto bene?" La Ferilli è visibilmente irritata e risponde: “Tutto.. Che rottura di cog**oni."

Durante la serata del 4 novembre si tiene anche la sfida finale di lip sync, "Re del playback", nella quale a scontrarsi sono la coppia Scotti-Littizzetto contro De Filippi-Zerbi. Iniziano Gerry e Luciana muovendo le labbra sulle note e parole di "Acqua e sale", il celebre brano di Adriano Celentano e Mina. Gerry risulta più espressivo e bravo nei movimenti delle labbra rispetto alla compagna di palco che ogni tanto si perde i pezzi. Ma il vero spettacolo lo creano Maria e Rudy con "Non è l’inferno" di Emma (la conduttrice di Amici) e Alessandra Amoroso (Zerbi). Entrambi sono davvero coinvolgenti e impressionano, soprattuto la De Filippi che, grazie alla gestualità riesce a divertire il pubblico. Chi vince? Il popolo sceglie Maria e Rudy.

Da Alessandro Zaccheo alla Scuderia Scotti

Altra sfida per i giudici, questa volta messi alla prova da Alessandro Zaccheo che porta in studio una poesia da lui scritta, recitandola come fosse a teatro. Un momento a dir poco lungo, tanto che la produzione decide di tagliare quasi tutto il testo da trasmettere mentre Luciana blocca il tempo a disposizione con la canna in loro possesso. Non manca la polemica: Zerbi, il primo a voler fermare l'esibizione, critica la comica perché interrompe l'ospite nel momento clou del suo racconto: "Mancava l'ultima frase". Sabrina gli dà manforte, mentre la Littizzetto si sente in colpa e sceglie di dare al concorrente una seconda possibilità, nonostante l'insistenza di Rudy nel ricordarle: "Ormai hai bloccato il tempo." Al termine della poesia sull'importanza della vita l'uomo svela di lavorare come figurante e di essere apparso l'anno precedente in un set in cui recitava Sabrina, che in quel momento stava girando una scena in macchina: era una dottoressa e si trovava vicino al suo compagno. “Sabrina, hai fatto un porno?”, chiede Maria. La Ferilli risponde: "Beh, quello me lo sarei ricordato bene." L'attrice infatti pensa che il performer se lo sia sognato, perché non ricorda alcun ruolo del genere.

Alessio Zucaro allestisce negli studi Mediaset un Luna Park simile a quello da lui gestito a Roma, con "attrazioni storiche che fanno divertire da sempre adulti e bambini." Una veggente svela alla Ferilli: "Sabrina, stai attenta alla tua vicina”, riferendosi probabilmente a Maria De Filippi, che scappa quando la donna vuole predirle il futuro. Anche Gerry è restio a farsi leggere la mano, ma per fortuna in suo soccorso arriva il padrone del Luna Park. Immancabile la giostra degli aerei, dove i giudici si sparano a vicenda per abbattere tutti gli altri e vincere. Qui assistiamo a parolacce e slow motion ad effetto. Sabrina si chiede: “Perché Rudy fa tototo” quando cerca di colpirci? Maria, sua compagna di "aereo" spiega: “Perché è scemo.” Allora l'attrice romana si rivolge direttamente al giudice: “Ma che te sei ubriacato? Ma che ca**o fai totototo? A chi lo fai?” Zerbi perde la battaglia e viene punito con la "giostra infernale", una sorta di giro della morte: è in panico e continua a urlare "basta".

Infine, si presenta sul palco Massimo Lippa che canta "L'emozione non ha voce", grande successo di Adriano Celentano. L'uomo decide di esibirsi dicendo le parole al contrario, suscitando in Sabrina Ferilli molti dubbi: "Ma se non sa nemmeno pronunciare il mio nome e cognome al contrario, possiamo fidarci del testo da lui intonato?" Gerry capisce che il candidato è interessato a fare parte della Scuderia Scotti e dice: "Donne i sogni si realizzano", per poi aggiungere: "Ogni volta che scopro nel fango un diamante mi emoziono." Quest'ultimo propone a Massimo un nuovo quiz di Scuderia Channel dal titolo "Doccia libera". L'uomo è chiamato a spiegare al signor Zerbi cosa ha nella mano destra senza dire il nome dell'oggetto. Lippa sembra spaesato, come se non sapesse come farsi capire dal giudice, e così Gerry gli dà un colpo di "doccia". "Serve a chiudere la bottiglia", afferma la "vittima" del getto. Rudy indovina nell'immediato: "Un tappo", e Gerry si "arrabbia" con il candidato: "Ma tu fai schifo", per poi spruzzargli ancora un po' d'acqua sulla testa. Il popolo vota sì al 68% e Scotti ci resta malissimo, così tanto che viene portato via da due collaboratori e fatto sdraiare sul lettino in studio prima di dichiarare: "Addio. Questo mondo non ci merita. Portami al largo di Fregene e lasciami lì". Gerry è offeso e davanti ai giudici, una volta tornato in postazione, esclama: "Ma questo non sa spiegare il tappo? Ma io non so..."