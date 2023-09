Tu Si Que Vales, Luciana Littizzetto sul concorrente più inquietante: “Ma come ti viene in mente?”

Anche nella puntata di sabato 30 settembre di Tu Si Que Vales, il pubblico ha potuto ammirare esibizioni di ogni tipo. Sul palco, davanti alla giuria formata da Maria De Filippi, Gerry Scotti, Rudy Zerbi e Luciana Littizzetto e alla presidentessa della giuria popolare Sabrina Ferilli, si sono proposti tanti artisti diversi mettendo in mostra ogni tipo di talento: acrobati, maghi, cantanti, ballerini, ginnasti. Tra i tanti passati sul palco nell’ultima puntata del show del sabato sera di Canale 5, il più divisivo è stato sicuramente un concorrente silenzioso, che dall’inizio alla fine della sua singolare performance non ha pronunciato sillaba ma ha fatto parlare la sua singolarissima abilità.

L’esibizione di Zeno Sputafuoco non è stata nemmeno annunciata, il pubblico se l’è ritrovato al centro dello studio al rientro della pubblicità, nella seconda parte della puntata. Il curioso personaggio ha messo in mostra con la sua performance la sua abilità nell’usare in un modo unico il suo naso. Un modo che può risultare pericoloso, infatti per tutta la durata della performance è rimasta ben visibile in sovraimpressione il messaggio “DA NON RIFARE A CASA”, ma perché questa avvertenza?

Zeno Sputafuoco, appena arriva infila il cavatappi nel naso, facendolo poi incredibilmente uscire dalla bocca. Pur nel suo mutismo il singolare personaggio cerca subito di interagire con i giudici, provando a coinvolgere una refrattaria Sabrina Ferilli che però non si rivela propensa a fargli da ‘assistente’. Più temeraria si rivela Maria De Filippi che si presta a farsi trascinare per lo studio sopra un carrellino, tirato da un gancio collegato al cavatappi infilato nel naso del folle performer.

Per quanto inquietante, l’esibizione non può che stupire i giudici che, pur abbastanza spiazzati, non possono non riconoscere che dietro quella particolarità deve esserci una grande forza, concentrazione e capacità di controllo. Zeno Sputafuoco incassa quindi tre ‘vales’ da Maria De Filippi, Rudy Zerbi e Gerry Scotti, il più convinto nel lodare il suo talento unico, ma prende un ‘no’ da Luciana Littizzetto che chiosa: “Ma io mi chiedo sempre, ma come ti viene in mente?! Come ci pensa uno, quando si sveglia la mattina e si dice “trascinerò con il naso un carrellino con Maria De Filippi”?! Una provocazione che chiude perfettamente l’esibizione più spiazzante della puntata.