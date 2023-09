Tu Si Que Vales, Littizzetto: "Come è venuta l'idea di farti sparare palline nei cogl**ni?" La polemica

Le sorprese non finiscono mai a Tu Si Que Vales: tra performance meravigliose, altre esilaranti e alcune fin troppo audaci emerge quella di Horse The Nasty, il "sosia" di Martin Castrogiovanni che porta in scena un'esibizione tanto surreale quanto dolorosa (per lui mica tanto - così dichiara - ma per le persone comuni...), restando tutto il tempo con i soli slip addosso. L'uomo, prima con l'ausilio di fruste e poi con una pala di legno, si lascia colpire dai due aiutanti sui testicoli, lasciando i giudici, in particolare Maria De Filippi, letteralmente a bocca aperta. Sul web non manca la polemica a causa della piega trash che ha preso la trasmissione, dovuta ai commenti di Luciana Litizzetto in primis, soprattutto dopo che Pier Silvio Berlusconi ha fatto di tutto per ottenere una linea più pulita e priva di volgarità nei suoi programmi. E allora Tu Si Que Vales?

I commenti della giuria

Dopo aver ascoltato l'uomo soffrire e averlo visto prendere colpi ai testicoli e sull'addome per diversi minuti attraverso l'uso di corde, pale e palline da tennis lanciate con l'apposita macchina dalla Littizzetto, molto divertita da quanto sta accadendo, i giudici non trattengono con i commenti. "È complicato ma mi diverto pure. Sento il dolore, ma sono bravo a bloccarlo e a non sentirlo mentalmente", rivela il concorrente prima della domanda della comica: "Ma a te come è venuta l'idea di farti sparare delle palline nei co***oni? Una mattina ti sei alzato...". L'uomo risponde: "In realtà è iniziato quando io e mio fratello eravamo piccoli e facevamo a botte per scherzo. Quando mi colpiva cadevo senza farmi male, e così ho pensato: 'Magari ho qualcosa di speciale. E da lì è cominciato tutto". "Hai figli? Perché con questi colpi qua...", aggiunge la Littizzetto. Il concorrente dichiara di averne tre, e lei, meravigliata e ironica, dice: "Allora funziona tutto!".

Il tutto avviene sulle note di "Ci vuole un fisico bestiale" di Luca Carboni e "Grazie per avermi fatto male" di Marco Mengoni, il che rende la situazione ancora più surreale. "Forse è la prima volta che possiamo dire: "Il numero è una rottura di pa**e". Per me vale", afferma Zerbi, seguito da Luciana e Gerry Scotti per quanto riguarda l'apprezzamento dell'esibizione. Per Maria De Filippi Horse The Nasty non merita di andare avanti, e con lei concorda il pubblico a casa: solo il 14% degli utenti vota sì. Prima di concludere le votazioni, la Littizzetto parla della somiglianza di Martin con il concorrente e quando quest'ultimo gli dice: "Potresti fare il mio stuntman", lui ribatte: "Ma non delle p**le". Le battute proseguono oltre l'uscita dallo studio dell'uomo, con la comica che, vedendolo allontanarsi, afferma: "Conservatele, che ne hai solo due!", e la De Filippi che commenta: "Per me non ne ha più!". A chiudere il discorso con molta naturalezza è Luciana: "Non ne ha?! Ma infatti non si vede quasi niente!".

La polemica

Nel frattempo sul web nasce polemica. C'è chi si chiede perché a mezzanotte venga trasmessa l'esibizione di un uomo che vuole farsi male ai "gioielli di famiglia" e chi ricorda la battaglia per eliminare il trash da programmi come il Grande Fratello e Pomeriggio 5. Insomma, tutto quello che manca (nemmeno tanto in realtà) nelle altre trasmissioni possiamo trovarlo a Tu Si Que Vales. C'è un problema: il pubblico a casa non apprezza, anzi critica la scelta di mandare in diretta scene che potremmo definire di intenso impatto visivo ed emotivo. Tra gli utenti di Twitter, però, c'è anche chi se la ride.

Ore 23:56 e su canale 5 c'è uno che si fa "sparare palle nei c0gl10n1"

